تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی شاخص‌های بازار سهام نکاتی را عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - علی ملک‌لی، تحلیلگر بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با تشریح عملکرد هفته گذشته بورس تهران اظهار کرد: شاخص کل معاملات هفته را در محدوده ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد آغاز کرد و در پایان هفته با رشدی نزدیک به ۳ درصد در تراز ۸ میلیون و ۱۳۱ هزار واحد مستقر شد؛ به‌گونه‌ای که نه‌تنها هفته‌ای مثبت برای بازار رقم خورد، بلکه شاخص کل نیز رکوردی تازه در سقف‌های تاریخی خود به ثبت رساند.

او با اشاره به ساختار نموداری شاخص کل بورس گفت: بررسی چارت قیمتی و اندیکاتور‌های ایچیموکو و RSI نشان می‌دهد در روند فعلی هیچ سیگنال ضعفی مشاهده نمی‌شود. قیمت در فاصله‌ای امن بالاتر از ابر ایچیموکو در حال حرکت است و خروج اندیکاتور استوکاستیک RSI از محدوده اشباع نیز مؤید بازگشت انرژی خرید به بازار است. با این حال، محدوده ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد به‌عنوان کف حمایتی معتبر در نظر گرفته می‌شود و تا زمانی که این سطح در اختیار خریداران بماند، چشم‌انداز فنی شاخص صعودی ارزیابی می‌شود.

شاخص کل

این تحلیلگر بازار سهام در ادامه درباره شاخص هم‌وزن که به دلیل وزن یکسان همه نماد‌ها در محاسبه، نماگر واقعی‌تر و منصفانه‌تری از وضعیت کلی بازار است توضیح داد: این شاخص هفته را با عدد ۲ میلیون و ۹۸ هزار واحد آغاز کرد و با رشدی حدود ۲/۵ درصدی در پایان معاملات به تراز ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد رسید تا آن نیز همچون شاخص کل، سقف و رکورد جدیدی ثبت کند.

او افزود: شاخص هم‌وزن نیز در شرایط تکنیکال مشابهی نسبت به شاخص کل قرار دارد و محدوده ۲ میلیون واحد نقش کف حمایتی معتبر و سطح روانی مهم را برای این شاخص ایفا می‌کند؛ تثبیت قیمت‌ها بالای این محدوده می‌تواند پشتوانه‌ای برای تداوم روند صعودی باشد.

شایان ذکر است دیدگاه‌های مطرح‌شده صرفاً مبتنی بر تحلیل تکنیکال است و متغیر‌های متعددی از جمله مناسبات سیاسی، تصمیمات اقتصادی و اخبار بنیادی می‌توانند روند شاخص‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. این تحلیل به هیچ‌عنوان توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه ، شاخص کل بورس
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