سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در بزنگاه‌های تاریخی آنچه همه ما را به هم پیوند می‌دهد و یکی می‌کند، چیزی نیست جز میهن؛ ایران.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس درباره تماشای نمایش «آرش» نوشت: «امشب به تماشای هنرنمایی هنرمندان خوب کشورمان در نمایش تحسین‌برانگیز «آرش» نشستم؛ آرش، در این روایت، فقط قهرمانی از دل اسطوره‌ها نیست؛ نمادی است از فداکاری و مسئولیت‌پذیری برای وطن که همواره باید بزرگ داشته شود و تداوم یابد.

بقائی ادامه داد: اسطوره‌ها تنها قصه‌هایی از گذشته نیستند؛ حافظه‌ی مشترک یک ملت‌اند که همچون رشته‌ای نامرئی، ما را به ریشه‌ها، به یکدیگر و به معنای ایران پیوند می‌دهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: دیدن هم‌میهنانی با دیدگاه‌ها و سلیقه‌های گوناگون که گرد هم آمده بودند تا اسطوره‌ای مشترک را بازخوانی کنند، به ما یادآوری می‌کند که هویت یک ملت، در فراسوی تفاوت‌ها و سلیقه‌ها، بر خاطره‌ها و ارزش‌های مشترک استوار است و در بزنگاه‌های تاریخی آنچه همه ما را به هم پیوند می‌دهد و یکی می‌کند، چیزی نیست جز میهن؛ ایران.

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، جنگ
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