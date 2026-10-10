دادستان کهگیلویه با اعلام خبر برقراری امنیت در منطقه، از پایان درگیری مسلحانه‌ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی وقوع یک درگیری مسلحانه که از نزاعی کوچک بر سر خرید و فروش ضایعات در رامهرمز آغاز شده و به تخلیه دو روستا و کشته‌شدن ۳ نفر در بخش دیشموک کهگیلویه انجامید، دادستان این شهرستان از برقراری امنیت و تلاش دستگاه قضا برای تسلیم شدن مابقی ضاربان مسلح خبر داد و خواستار وساطت بزرگان برای توقف این چرخه خشونت شد.

واقعه تلخ درگیری مسلحانه در بخش دیشموک که آرامش منطقه را تحت‌الشعاع قرار داد، با ورود قاطع دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی در حال مدیریت است و این درگیری که منشأ آن اختلافاتی جزئی در حوزه استحفاظی رامهرمز بود، با ورود طوایف و بستگان طرفین به یک بحران امنیتی تبدیل شد و متأسفانه به فوت ۳ نفر و جراحت ۴ تن دیگر انجامید.

رضا رستم‌نژاد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه در تشریح جزئیات این ماجرا با تأکید بر اینکه جرقه این نزاع بر سر خرید و فروش ضایعات و رقمی ناچیز زده شده است، اظهار داشت: متأسفانه ضرب‌وشتم و چاقوکشی اولیه که منجر به کما رفتن یک نفر شد، تحریک احساسات اقوام و ورود آن‌ها به درگیری را در پی داشت و با توجه به بافت روستایی منطقه و مجاورت دو روستا، این نزاع به تیراندازی‌های متقابل کشیده شد که نتیجه آن وقوع یک فاجعه انسانی بود.

وی با اشاره به اقدامات فوری دستگاه قضا برای مهار این ناآرامی‌ها تصریح کرد: بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، در منطقه حضور یافتیم و دستور تخلیه دو روستا صادر شد که عملیات تخلیه یکی از آن‌ها به طور کامل انجام شده است و در حال حاضر نیروهای انتظامی با اقتدار در منطقه مستقر هستند و امنیت به صورت کامل برقرار است.

رستم‌نژاد از رویکرد قضایی برای بازگرداندن امنیت پایدار خبر داد و افزود: تعدادی از افراد دخیل در این نزاع دستگیر شده‌اند و همچنین با رایزنی‌های صورت گرفته، با برخی از افراد مسلح که در کوه‌های اطراف متواری بودند، تماس تلفنی برقرار شد که تعدادی از آن‌ها با تمکین به قانون، خود را معرفی کرده‌اند. تلاش‌ها برای شناسایی و معرفی سایر افراد مسلح متواری ادامه دارد.

منبع تسنیم