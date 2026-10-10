رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از تمدید مجوز واردات اتوبوس و افزایش ظرفیت این مجوز به حدود ۵ هزار دستگاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به وضعیت ناوگان اتوبوسی کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۴ هزار دستگاه اتوبوس در کشور وجود دارد که نزدیک به ۷ هزار دستگاه از آن‌ها کمتر از ۲۰ سال عمر دارند و قابلیت فعالیت در مسیرهای طولانی را دارند؛ هرچند بخشی از این اتوبوس‌ها نیز مشمول ضوابط مربوط به سن فرسودگی هستند.

وی افزود: از سال گذشته و با مصوبه دولت برای واردات اتوبوس، حدود ۲۰۰ دستگاه به ناوگان اتوبوسی کشور اضافه شده است. همچنین در مصوبه مربوط به اربعین، واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس پیش‌بینی شده بود، اما به دلایل مختلف، از جمله مشکلات تخصیص ارز، این برنامه به‌طور کامل محقق نشد.

اکبری ادامه داد: دولت اخیراً مجوز واردات اتوبوس را تمدید کرده و ۳ هزار دستگاه دیگر نیز به ظرفیت قبلی اضافه شده است؛ بنابراین، در مجموع مجوز واردات نزدیک به ۵ هزار دستگاه اتوبوس وجود دارد که اجرای آن با جدیت در حال پیگیری است.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به مهم‌ترین موانع اجرای این طرح گفت: تخصیص ارز و تأمین تسهیلات مورد نیاز واردکنندگان از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید برای تحقق واردات اتوبوس برطرف شود. در همین راستا، پیشنهاد افزایش تسهیلات از ۱۰ میلیارد به ۱۵ میلیارد تومان مطرح شده است؛ چراکه قیمت اتوبوس نیز افزایش یافته و تأمین منابع مالی بیشتری نیاز است.

وی با بیان اینکه امکان واردات اتوبوس از اواخر سال گذشته به گروه‌های بیشتری از فعالان اقتصادی واگذار شده است، تصریح کرد: پیش از این، واردات عمدتاً به شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان محدود بود، اما اکنون بازرگانان و سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند. در حال حاضر، حدود هزار متقاضی از میان واردکنندگان خارج از مجموعه شرکت‌های حمل‌ونقل برای ورود به این بخش اعلام آمادگی کرده‌اند.

اکبری با اشاره به استفاده از ظرفیت مناطق آزاد کشور برای واردات اتوبوس خاطرنشان کرد: با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده و تلاش برای تأمین منابع تسهیلاتی، امیدواریم روند واردات اتوبوس در سال جاری سرعت بیشتری بگیرد.

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برچسب ها: حمل‌ونقل ، اتوبوس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
از تولید داخل حمایت نمی کنید ، ولی حاضرید از چین اتوبوس بی کیفیت وارد کنید.
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Germany
ناشناس
۱۳:۵۳ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
واردات هنر نیست .خودتون بسازید حالا هر چی باشه بهتر از وابستگی هست. چرا اعتماد به نفس ندارید.ایران ناسیونال ،را فراموش کرده اید.چه سفرهای به باد با ایران تو و میهن نورد داشتیم.
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Iran (Islamic Republic of)
hasan
۱۲:۲۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
قبل از اینخ حودروهای لوکس رو وارد میکردین باید ناوگان عمومی رو نوسازی میکردین
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
با همین پول می توانستند یک کارخانه تولید اتوبوس در کشور احداث کنند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۶ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
با همین گوشهای آینه بغل اتوبوسی ام قسم مسئولان گذشته بارها شنیدم اتوبوس تولید میکنیم الان میخواهد باندازه هجوم مخلهای جنوب به مزارع سیفعلی باااس وارد کند تو که اتوبوس و هوا و زمین تولید میکردی آهااان مردم از خرید و واردات ضرر می بینند و مدیریت اقتصادی زیر سئوال میره خوووبه واردات که تمام شد و گرانی تا مبلغ موجودی فس فس کریم در بانک رسید بلافاصله درمانهای لازم جهت تحمل گران زدگی را شروع کن.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
این را هم بگویید که اینها همه از جیب اقشار آسیب پذیر است !!!! چون
خریداران این اتوبوسها ، پول آن را در مدت کوتاهی از مردم مستضعف
خواهند گرفت !!!
ضمنا متمکنین سوار هواپیما می شوند ولی ،،،،،،،،،،!!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
با این کار اشتعال خارجی ها را فداهم می کنید خوب اگر این همه پول دارید می توانستید کارخانه اتوبوس سازی راه اندازی کنید
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