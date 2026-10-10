باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به وضعیت ناوگان اتوبوسی کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۴ هزار دستگاه اتوبوس در کشور وجود دارد که نزدیک به ۷ هزار دستگاه از آن‌ها کمتر از ۲۰ سال عمر دارند و قابلیت فعالیت در مسیرهای طولانی را دارند؛ هرچند بخشی از این اتوبوس‌ها نیز مشمول ضوابط مربوط به سن فرسودگی هستند.

وی افزود: از سال گذشته و با مصوبه دولت برای واردات اتوبوس، حدود ۲۰۰ دستگاه به ناوگان اتوبوسی کشور اضافه شده است. همچنین در مصوبه مربوط به اربعین، واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس پیش‌بینی شده بود، اما به دلایل مختلف، از جمله مشکلات تخصیص ارز، این برنامه به‌طور کامل محقق نشد.

اکبری ادامه داد: دولت اخیراً مجوز واردات اتوبوس را تمدید کرده و ۳ هزار دستگاه دیگر نیز به ظرفیت قبلی اضافه شده است؛ بنابراین، در مجموع مجوز واردات نزدیک به ۵ هزار دستگاه اتوبوس وجود دارد که اجرای آن با جدیت در حال پیگیری است.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به مهم‌ترین موانع اجرای این طرح گفت: تخصیص ارز و تأمین تسهیلات مورد نیاز واردکنندگان از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید برای تحقق واردات اتوبوس برطرف شود. در همین راستا، پیشنهاد افزایش تسهیلات از ۱۰ میلیارد به ۱۵ میلیارد تومان مطرح شده است؛ چراکه قیمت اتوبوس نیز افزایش یافته و تأمین منابع مالی بیشتری نیاز است.

وی با بیان اینکه امکان واردات اتوبوس از اواخر سال گذشته به گروه‌های بیشتری از فعالان اقتصادی واگذار شده است، تصریح کرد: پیش از این، واردات عمدتاً به شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان محدود بود، اما اکنون بازرگانان و سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند. در حال حاضر، حدود هزار متقاضی از میان واردکنندگان خارج از مجموعه شرکت‌های حمل‌ونقل برای ورود به این بخش اعلام آمادگی کرده‌اند.

اکبری با اشاره به استفاده از ظرفیت مناطق آزاد کشور برای واردات اتوبوس خاطرنشان کرد: با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده و تلاش برای تأمین منابع تسهیلاتی، امیدواریم روند واردات اتوبوس در سال جاری سرعت بیشتری بگیرد.