مهدی تاج بر لزوم ارتقای فنی تیم ملی، جوان‌گرایی و حمایت همه‌جانبه برای حضور قدرتمند در جام ملت‌های آسیا تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی فوتبال ایران در فاصله باقی‌مانده تا جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ عربستان‌سعودی، در آستانه مرحله‌ای تازه از آماده‌سازی قرار دارد؛ مرحله‌ای که در آن، بهبود عملکرد فنی، جوان‌گرایی و تقویت کادر فنی باید در کنار حمایت همه‌جانبه از تیم دنبال شود. تأکید مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در گفت‌وگوی مفصل تلویزیونی بر ضرورت ارتقای کیفیت فنی و پاسخ‌گویی به انتظارات مردم، نشان می‌دهد که با وجود حمایت از مسیر آماده‌سازی تیم ملی، رضایت کاملی از نتایج اخیر وجود ندارد. این نگاه، ضرورت حرکت رو به جلو را یادآوری می‌کند؛ حرکتی که باید با ارزیابی واقع‌بینانه و تصمیم‌های سازنده همراه باشد.

بر اساس برنامه‌های مطرح‌شده، احتمال تغییر ۳۰ تا ۴۰ درصدی ترکیب تیم ملی و توجه بیشتر به بازیکنان جوان‌تر و شایسته‌تر، می‌تواند زمینه تازه‌ای برای رقابت درون تیمی فراهم کند. امیر قلعه‌نویی نیز به جوان‌گرایی اعتقاد دارد و این رویکرد، در صورت همراهی با فرصت واقعی برای اثبات توانایی‌ها، می‌تواند به نوسازی تدریجی تیم کمک کند؛ بدون آنکه تجربه بازیکنان مؤثر و باتجربه نادیده گرفته شود.

در بخش فنی نیز قرار است پیش از جام ملت‌ها، با تصمیم و هماهنگی سرمربی و تسهیل فدراسیون فوتبال، یک مربی خارجی به کادر تیم ملی اضافه شود. تجربه حضور آنتونیو مانیکونه و آنتونیو گالیاردی در کنار قلعه‌نویی، اهمیت بهره‌گیری از دانش تخصصی و تقسیم مسئولیت در کادر فنی را برجسته کرده است. آنچه اهمیت دارد، نقشی است که عضو جدید در ارتقای کیفیت تمرینات، تحلیل رقبا و بهبود جزئیات فنی ایفا خواهد کرد.

در کنار این تغییرات، فدراسیون فوتبال بر پشتیبانی و فراهم کردن امکانات و تدارکات موردنیاز تیم ملی تأکید دارد و بنا بر اظهارات رئیس فدراسیون، برای حمایت از این مجموعه از تمام ظرفیت خود استفاده خواهد کرد. اکنون انتظار می‌رود این پشتیبانی، با برنامه‌ای دقیق، انتخاب‌های شایسته و پیشرفت ملموس در زمین همراه شود. هدف، آماده‌سازی تیمی است که هم پاسخ‌گوی انتظارات مردم باشد و هم در عربستان با آمادگی و اعتمادبه‌نفس بیشتری برای موفقیت بجنگد.

برچسب ها: تاج ، مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال ، فدراسیون فوتبال ، تیم ملی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
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Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۴:۳۸ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
اقای تاج تا امثال شما هستن این فوتبال از اینهم مزخرفتر خواهد شد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
جدی می فرمایید؟؟؟ احسنت به شما
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
وهمچنین تغییر رئیس فداراسیون با پرونده چند میلیون دلاری ویلموتس
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
خودت با قلعه نوعی و بازیکنان بالای 30 -32 سال باید برین تا کادر تیم ملی تقویت بشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
تو و امسال تو این فوتبال رو به لجن کشیدین اون از قرار دادت با ویلموتس اینم از انتخاب قلعه نوعی به عنوان سر مربی فوتبال ایران فقط هرجایی خوردن خودت باشه انتخاب میکنی عملا نمیدونم کی پشتته به والله اگر کاره ای بودم تو سیاست ایران تمام تلاشمو برا برچیدن فوتبال ایران میکردم چون بدترین مافیای ایران فوتباله که هر ساله پولهایی توش بر باد میره که باید تو چرخه اقتصاد و تولید میچرخید برای معیشت مردم
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