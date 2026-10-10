باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمد معتمدی‌زاده دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره افزایش قیمت دارو گفت: یکی از موضوعاتی که چندین‌بار در کمیسیون درباره آن جلسه برگزار کرده‌ایم و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده، استفاده از پلتفرم‌ها برای تسهیل دسترسی مردم به دارو و امکان تحویل دارو درب منزل است. در آخرین جلسه نیز بحث‌های مفصلی در این زمینه مطرح شد و معاونت غذا و دارو، وزیر بهداشت و سایر معاونان مرتبط با حوزه دارو در این جلسه حضور داشتند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس اظهار کرد: ما از مسئولان مربوطه درخواست کردیم که برای تسهیل دسترسی مردم به دارو، به‌ویژه با توجه به مشکلات موجود در زمینه قیمت برخی داروها، این موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کنند البته این مسئله به‌خصوص درباره داروهای مورد نیاز بیماران خاص و داروهایی که برای بیماران اهمیت حیاتی دارند، از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ ازاین‌رو، پیگیری‌های لازم را در این زمینه آغاز کرده‌ایم.

این نماینده مجلس می‌گوید وزارت بهداشت اقدامات خوبی در زمینه واردات داروهای موردنیاز انجام داده است و ما همچنان موضوع تأمین دارو و سایر مسائل مرتبط با آن را پیگیری می‌کنیم. امیدواریم وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه استفاده از پلتفرم‌ها برای عرضه و تحویل دارو، اقدامات لازم را انجام دهد و ظرف یک ماه گزارشی از روند پیگیری‌ها به کمیسیون اصل نود ارائه کند.

معتمدی‌زاده اضافه کرد: البته مسئولان وزارتخانه ملاحظاتی را نیز در این زمینه مطرح کرده‌اند ازجمله اینکه برخی داروها تاریخ مصرف محدودی دارند، بعضی از آن‌ها باید در دمای مشخصی نگهداری و حمل شوند و برخی دیگر نیز گران‌قیمت هستند. مقرر شد برای هر یک از این ملاحظات، راهکار و برنامه مشخصی در نظر گرفته شود تا بتوان با رعایت الزامات مربوطه، زمینه استفاده از پلتفرم‌ها را فراهم کرد.

دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس بیان کرد: هدف این است افرادی که به هر دلیل امکان مراجعه حضوری به داروخانه را ندارند، بتوانند از طریق این پلتفرم‌ها داروی موردنیاز خود را تهیه کنند، نسخه‌هایشان را ثبت و پیگیری کنند و دارو را در منزل تحویل بگیرند. مقرر شد وزیر محترم بهداشت این موضوع را به‌صورت ویژه پیگیری کنند تا در نهایت به نتیجه مطلوبی برسیم و دسترسی مردم به دارو آسان‌تر شود.

معتمدی‌زاده درباره گرانی داروهایی که مربوط به بیماران خاص نیست و برای بیماری‌هایی مثل سرماخوردگی استفاده می‌شود، گفت: درخصوص قیمت دارو چندین‌بار از وزیر بهداشت خواستیم گه پیگیری کند البته محاصره دریایی و شرایط جنگی در قیمت دارو بی‌تاثیر نبوده است چون در جنگ یکسری از داروسازی‌های ما مورد هدف دشمن قرار گرفت، اما هم ما و هم وزارت بهداشت به‌صورت ویژه پیگیر این موضوع است.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس تصریح کرد: تاکنون چندین جلسه در این زمینه برگزار کرده‌ایم. حتی طی یکی دو هفته گذشته نیز جلسه‌ای با وزیر بهداشت داشتیم و ضمن دریافت توضیحات ایشان، گزارشی از آخرین وضعیت تأمین دارو و اقدامات انجام‌شده دریافت کردیم. همچنین تأکید کردیم که گزارش‌های مربوط به این موضوع به‌صورت مرحله‌به‌مرحله به کمیسیون ارائه شود تا بتوانیم نظارت دقیق و مستمری داشته باشیم تا مردم کمتر به مشکل بخورند.

دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: موضوع دارو از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است البته ذخایر راهبردی دارو در شرایط جنگی نقش مهمی ایفا کرده‌اند و وزارت بهداشت به خوبی عمل کرده است و سعی کردند مردم در شرایط جنگی کمتر با مشکلات کمبود دارو مواجه شوند به‌ویژه در بیمارستان‌ها، اما در بحث قیمت دارو ما در حال پیگیری هستیم و بر آن نظارت می‌کنیم تا به مرحله‌ای برسد که مورد رضایت مردم باشد.