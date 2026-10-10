رییس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج - قزوین در محدوده این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: اکنون ترافیک در خط جنوبی آزادراه قزوین - کرج حدفاصل مهرویلا تا پل فردیس و در آزادراه کرج - تهران از محدوده پل فردیس تا کلاک و در ادامه در محدوده گرمدره سنگین است.

وی اضافه کرد: همچنین ترافیک در خط شمالی آزادراه کرج - قزوین محدوده پل حصارک تا کمالشهر در برخی نقاط نیمه سنگین گزارش شده است.

کرمی بیان کرد: با توجه حجم بالای سفربه ویژه بازگشایی مدارس و دانشگاهها، رانندگان از عجله وشتاب در رانندگی پرهیز کنند.

رییس پلیس راه البرز گفت: مهمترین گام برای پیشگیری از حوادث رانندگی در جاده های پرترافیک و حادثه ساز احتیاط است که رانندگان می توانند برای دفع خطر از خود و دیگران آن را در نگاه نخست قرار دهند.

منبع ایرنا 

برچسب ها: ترافیک ، پلیس راه
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