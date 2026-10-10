باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رسول جلیلیان اظهار کرد: کاربران هنگام خرید اینترنتی نباید فقط به قیمت پایین یا تخفیف‌های قابل توجه یک کالا توجه کنند چرا که برخی مجرمان سایبری از همین شیوه برای جلب اعتماد کاربران و هدایت آنان به صفحات و درگاه‌های جعلی استفاده می‌کنند.

وی افزود: پیش از خرید از یک فروشگاه اینترنتی باید اعتبار آن بررسی شود و در صورت وجود نماد اعتماد الکترونیکی، اصالت و مشخصات آن مورد توجه قرار گیرد و یکی از مواردی که شهروندان باید به آن توجه داشته باشند، درخواست فروشنده برای واریز وجه به صورت کارت‌به‌کارت است به‌ویژه زمانی که حساب معرفی شده به نام فرد یا مجموعه‌ای ناشناس باشد.

جلیلیان گفت: خریداران اینترنتی بهتر است پرداخت‌های خود را از طریق درگاه‌های معتبر انجام دهند و از ورود اطلاعات کارت بانکی در لینک‌ها و صفحات مشکوک خودداری کنند.

رمز پویا و کد پیامکی را در اختیار دیگران نگذارید

رییس پلیس فتا البرز با اشاره به اهمیت حفاظت از اطلاعات بانکی بیان کرد: کدهای پیامکی و سایر اطلاعات محرمانه بانکی نباید در اختیار افراد دیگر قرار گیرد و شهروندان این اطلاعات را در اختیار فروشندگان، پشتیبان‌های ناشناس یا افرادی که از طریق پیام‌رسان‌ها با آنها ارتباط می‌گیرند، قرار ندهند.

وی افزود: در برخی موارد، مجرمان پس از جلب اعتماد کاربر با ارسال لینک یا درخواست اطلاعات بانکی، زمینه برداشت غیرمجاز از حساب را فراهم می‌کنند.

جلیلیان از کاربران خواست در خریدهای اینترنتی به‌ویژه هنگام مشاهده قیمت‌ها و تخفیف‌های غیرمتعارف با دقت بیشتری عمل کنند و پیش از پرداخت وجه، اعتبار فروشگاه و درگاه پرداخت را بررسی کنند.

وی همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی خانواده‌ها درباره شیوه‌های کلاهبرداری در فضای مجازی تأکید کرد و گفت: انتقال این نکات به اعضای خانواده و اطرافیان می‌تواند از گرفتار شدن افراد در دام کلاهبرداران سایبری جلوگیری کند.

جلیلیان از کاربران خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا وقوع کلاهبرداری اینترنتی، موضوع را در سریع‌ترین زمان از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.

منبع ایرنا