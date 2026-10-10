رویترز گزارش داد توافق ترامپ و پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی، بعید است به کاهش پایدار قیمت سوخت منجر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد در پی گفت‌و‌گو با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، دو طرف بر سر عرضه فوری بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل روسیه به بازار‌های آمریکا و جهان توافق کرده‌اند؛ توافقی که به گفته ترامپ، با لغو موقت تحریم‌های واشنگتن علیه سوخت روسیه همراه خواهد بود، اما با انتقاد‌هایی در داخل آمریکا و از سوی کارشناسان بازار نفت روبه‌رو شده است.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود، گفت‌وگویش با پوتین را «بسیار موفق» توصیف کرد و نوشت که دو طرف بر سر عرضه فوری بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل از سوی روسیه توافق کرده‌اند؛ حجمی که معادل حدود ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه سوخت است. آمریکا روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه گازوئیل صادر می‌کند.

تحریم‌هایی که واشنگتن قرار است به‌طور موقت لغو کند، پیش‌تر با هدف قطع منابع مالی روسیه برای ادامه جنگ اوکراین وضع شده بودند.

این توافق با انتقاد برخی چهره‌های سیاسی آمریکا مواجه شده است. دون بیکن، نماینده جمهوری‌خواه کنگره، با انتقاد از تصمیم دولت ترامپ گفت اکنون زمان اجرای تحریم‌های بیشتر علیه روسیه است؛ تحریم‌هایی که کنگره آمریکا به‌تازگی تصویب کرده، نه لغو محدودیت‌های موجود.

تحلیلگران می‌گویند توافق برای عرضه گازوئیل روسیه بعید است به کاهش پایدار قیمت سوخت منجر شود.

روری جانستون، پژوهشگر بازار نفت و بنیان‌گذار پایگاه اینترنتی «کامودیتی کانتکست» (CommodityContext.com)، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نمی‌توانم به‌اندازه کافی تأکید کنم که این توافق تا چه اندازه بی‌اثر است.» او افزود روسیه معمولاً زمانی که تأسیسات پالایشگاهی‌اش هدف حملات قرار ندارند، بسیار بیشتر از حجم تعیین‌شده در این توافق گازوئیل صادر می‌کند.

جیم میچل، تحلیلگر شرکت مشاوره‌ای وود مکنزی، نیز گفت: «این توافق قطعاً راه‌حل نیست، بلکه جریان دیگری برای کمک به بازاری است که با کمبود شدید گازوئیل مواجه است.»

قیمت گازوئیل، که از عوامل مهم افزایش تورم به شمار می‌رود، از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه، حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. جنگ در ایران و اوکراین به کمبود شدید عرضه سوخت در سطح جهان منجر شده و بر اساس اعلام انجمن خودروی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت گازوئیل در این کشور روز پنجشنبه به ۶.۲۸ دلار در هر گالن رسیده است.

قیمت‌ها با وجود دو اقدام اخیر ترامپ برای افزایش عرضه گازوئیل همچنان بالا مانده‌اند؛ اقداماتی که شامل اعمال فشار بر متحدان آمریکا برای آزادسازی ذخایر اضطراری سوخت و گسترش امکان استفاده از گازوئیل قرمزرنگِ معاف از مالیات بوده است. این نوع سوخت معمولاً برای تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی استفاده می‌شود.

پس از انتشار خبر توافق، قرارداد‌های آتی گازوئیل در آمریکا نزدیک به پنج درصد کاهش یافت و به ۴.۶۴ دلار در هر گالن رسید.

ترامپ گفت: «کاهش قیمت‌ها برای آمریکایی‌ها، به‌ویژه کشاورزان، دامداران و رانندگان کامیون کشورمان، بزرگ‌ترین اولویت من است.»

قانون تولید دفاعی؛ گزینه دولت ترامپ برای افزایش عرضه سوخت

سه منبع در صنعت انرژی روز جمعه اعلام کردند که ترامپ طی روز‌های آینده دستورالعملی برای شماری از مقام‌های وزارتخانه‌های آمریکا صادر خواهد کرد تا راهکار‌هایی برای کنترل قیمت گازوئیل بررسی کنند.

به گفته این منابع، این دستورالعمل ممکن است در قالب یک یادداشت ریاست‌جمهوری صادر شود و مقام‌های دولتی را موظف کند راه‌هایی برای دور زدن مقررات محلی و ایالتیِ مانع تولید انرژی پیدا کنند. همچنین، استفاده از «قانون تولید دفاعی» مصوب دوران جنگ سرد برای افزایش تولید نفت و سوخت در دستور کار قرار خواهد گرفت.

بر اساس قانون تولید دفاعی (DPA)، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند صدور وام‌های با پشتوانه دولت یا تضمین وام را برای گسترش تولید داخلی مواد حیاتی مجاز کند و از شرکت‌ها بخواهد قرارداد‌های دولتی مربوط به کالا‌های ضروری را در اولویت قرار دهند.

کاخ سفید در حال بررسی چگونگی استفاده از این قانون برای افزایش ظرفیت پالایش نفت است؛ اقدامی که در پی تجاوز به ایران و آشکار شدن آسیب‌پذیری آمریکا در برابر اختلال در عرضه و جهش قیمت‌ها اهمیت بیشتری یافته است.

مدیران شرکت‌های پالایشگاهی ماه گذشته به مقام‌های دولت آمریکا گفته بودند که بهتر است منابع مالی فدرال به افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌های موجود یا توسعه تأسیسات فعلی اختصاص یابد، نه تأمین مالی ساخت پالایشگاه‌های جدید؛ پروژه‌هایی که هزینه بیشتری دارند و تکمیل آنها سال‌ها زمان می‌برد.

منبع: رویترز