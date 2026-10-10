دیوان محاسبات اعلام کرد ۴۸ درصد کل متقاضیان واجد شرایط تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: تا پایان شهریور، در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، از مجموع ۸۰۴، ۸۰۲ متقاضی، به ۴۱۱، ۸۸۴ نفر معادل ۱۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و معادل ۴۸ درصد کل متقاضیان واجد شرایط کماکان در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند.

همچنین در سرفصل تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، تا این تاریخ از مجموع ۶۸۷،۳۰۷ متقاضی به ۲۸۱،۳۴۶ نفر معادل ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و معادل ۵۹ درصد کل متقاضیان واجد شرایط کماکان در صف دریافت این تسهیلات قراردارند.

این نهاد نظارتی رصد و ارزیابی مستمر میزان تحقق تکالیف قانونی توسط شبکه بانکی را در دستورکار دارد و مسئولیت نهایی عدم ایفای هر میزان از این تسهیلات مطابق با قانون بودجه سنواتی و قانون جوانی جمعیت، بر عهده بانک‌های عامل و بانک مرکزی است.

برچسب ها: دیوان محاسبات ، وام ازدواج
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
طبق آمار فقط ۱۸ درصد متقاضیان وام ازدواج موفق به دریافت میشوند ، چون در تهیه ضامن و و دارابودن شرایط مشکل دارند . البته بانکها هم اعتبار ندارند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
بنظرتون اول نباید وام اشتغال بدن بعد وام ازدواج که کار به طلاق کشیده نشه به علت بیکاری
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Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۱:۲۳ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
من هیچوقت زندگی مشترک رو با بدهی شروع نمیکنم. اون زندگی که با بدهی شروع بشه عاقبتش معلومه چیه!
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۵ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
وام ازدواج؟؟؟ مگه هنوز کسی ازدواج میکنه؟
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