باشگاه خبرنگاران جوان - دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: تا پایان شهریور، در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، از مجموع ۸۰۴، ۸۰۲ متقاضی، به ۴۱۱، ۸۸۴ نفر معادل ۱۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و معادل ۴۸ درصد کل متقاضیان واجد شرایط کماکان در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند.

همچنین در سرفصل تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، تا این تاریخ از مجموع ۶۸۷،۳۰۷ متقاضی به ۲۸۱،۳۴۶ نفر معادل ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و معادل ۵۹ درصد کل متقاضیان واجد شرایط کماکان در صف دریافت این تسهیلات قراردارند.

این نهاد نظارتی رصد و ارزیابی مستمر میزان تحقق تکالیف قانونی توسط شبکه بانکی را در دستورکار دارد و مسئولیت نهایی عدم ایفای هر میزان از این تسهیلات مطابق با قانون بودجه سنواتی و قانون جوانی جمعیت، بر عهده بانک‌های عامل و بانک مرکزی است.