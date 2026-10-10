مسابقات متمرکز کشوری راگبی با معرفی تیم‌های برتر در سه بخش ساحلی، بزرگسالان و جوانان، به میزبانی زنجان به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- مسابقات متمرکز کشوری راگبی از ۱۴ تا ۱۷ مهرماه با حضور تیم‌هایی از استان‌های مختلف کشور در زنجان برگزار شد و تیم‌های برتر در سه بخش ساحلی، بزرگسالان و جوانان مشخص شدند. در بخش راگبی ساحلی، تیم کنگره ۶۰ عنوان قهرمانی را به دست آورد، مازندران دوم شد و تیم زنجان دهیاری کلاسنگیان در جایگاه سوم قرار گرفت.

در بخش بزرگسالان، تیم شیراز با کسب مقام نخست قهرمان مسابقات شد، قم در جایگاه دوم ایستاد و تیم‌های تهران کلاب و کنگره ۶۰ به‌صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند. در بخش جوانان نیز شیراز عنوان قهرمانی را به دست آورد، کرمانشاه دوم شد و تیم‌های قم و دهیاری کلاسنگیان به‌صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند. این رقابت‌ها در چارچوب برنامه‌های انتخابی تیم ملی راگبی برای اعزام به مسابقات سال آینده برگزار شد و عملکرد ورزشکاران حاضر، در مسیر ارزیابی و انتخاب نفرات تیم ملی مورد توجه قرار گرفت.

نتایج نهایی مسابقات متمرکز کشوری راگبی در زنجان

راگبی ساحلی

- مقام اول: کنگره ۶۰
- مقام دوم: مازندران
- مقام سوم: زنجان دهیاری کلاسنگیان

بخش بزرگسالان

- مقام اول: شیراز
- مقام دوم: قم
- مقام سوم مشترک: تهران کلاب و کنگره ۶۰

بخش جوانان

- مقام اول: شیراز
- مقام دوم: کرمانشاه
- مقام سوم مشترک: قم و دهیاری کلاسنگیان

برچسب ها: راگبی ، فدراسیون راگبی
خبرهای مرتبط
حسینی: دلیل تغییر فدراسیون راگبی به انجمن را نمی‌دانیم
حکم وزیر ورزش برای سرپرست یک فدراسیون جدید/ راگبی چراغ خاموش فدراسیون شد!
با تاکید فدراسیون جهانی؛
ماهیت راگبی از انجمن به فدراسیون تغییر می کند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ناهید کیانی به نیمه نهایی گرندپری ۲۰۲۶ پاریس نرسید
استقلال و وابستگی به مهره‌های کلیدی؛ خطری برای ادامه فصل
آرسنال ۲ - ۱ لیدزیونایتد/ توپچی‌ها با کامبک زدن به رده دوم جدول رسیدند + فیلم
منچستریونایتد ۱ - ۱ تاتنهام/ تیم مایکل کریک خیال بردن ندارد! + فیلم
عزیزی: بعد از هفت ساعت به فرودگاه بغداد رسیده‌ایم/ نمی‌دانیم چگونه باید برای بازیکنان غذا تهیه کنیم + فیلم
مهدی رجب زاده سرمربی فجرسپاسی شد + عکس
تقابل پیکان - شمس آذر برنده نداشت + فیلم
آزمون دشوار سهراب در روز‌های غیبت ستاره آلبانیایی
آگزبورگ ۲ - ۲ بایرن مونیخ/ توقف باواریایی‌ها با اشتباه مهلک مانوئل نویر + فیلم
استقلال و نیاز به تقویت نیمکت؛ ضعف عمق ترکیب در تقویم فشرده مسابقات
آخرین اخبار
پاری سن ژرمن ۳ - ۱ لومان/ شاگردان انریکه به رده پنجم لوشامپیونه رسیدند + فیلم
بارسلونا۳ - ۰ختافه/ بارسلونا با برد قاطع مقابل ختافه صدرنشین ماند
مهدی رجب زاده سرمربی فجرسپاسی شد + عکس
منچستریونایتد ۱ - ۱ تاتنهام/ تیم مایکل کریک خیال بردن ندارد! + فیلم
اینتر۳ - ۰پارما/ اینتر با برد ۳ گله صدرنشین ماند
تهران فاتح مسابقات فلوربال قهرمانی کشور شد
چلسی ۵ - ۱ بورنموث/ آبی پوشان لندنی در استمفوردبریج جشنواره گل بپا کردند + فیلم
تقابل پیکان - شمس آذر برنده نداشت + فیلم
آگزبورگ ۲ - ۲ بایرن مونیخ/ توقف باواریایی‌ها با اشتباه مهلک مانوئل نویر + فیلم
ناهید کیانی به نیمه نهایی گرندپری ۲۰۲۶ پاریس نرسید
عزیزی: بعد از هفت ساعت به فرودگاه بغداد رسیده‌ایم/ نمی‌دانیم چگونه باید برای بازیکنان غذا تهیه کنیم + فیلم
آرسنال ۲ - ۱ لیدزیونایتد/ توپچی‌ها با کامبک زدن به رده دوم جدول رسیدند + فیلم
استقلال و وابستگی به مهره‌های کلیدی؛ خطری برای ادامه فصل
استقلال و نیاز به تقویت نیمکت؛ ضعف عمق ترکیب در تقویم فشرده مسابقات
آزمون دشوار سهراب در روز‌های غیبت ستاره آلبانیایی
رسول خطیبی برکنار شد
استقلال مستقیم راهی قطر می‌شود
تکلیف پورموسوی برای هدایت تیم امروز مشخص می شود/ هدفمان ماندن در لیگ برتر است
پورموسوی گزینه ۹۹ درصدی هدایت صنعت نفت/ عزم شرکت پالایش و پخش برای احیای دوباره برزیلی‌های ایران
کاوه صدقی نماینده ایران در کنگره جهانی هاکی روی یخ
مازندران قهرمان انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال
آذرپیرا و امامی مدال‌های طلای خود را به موزه افتخارات کشتی ایران اهدا کردند
کارگری: کاروان «جان‌فدای ایران قوی» پیام‌آور اقتدار و مظلومیت ملت ایران است
دنیامالی: «جام پرچم» فرصتی برای کشف استعداد‌های ورزشی روستاهاست
دومین گروه از ورزشکاران کاروان پاراآسیایی ایران عازم ژاپن شدند
قهرمانی شیراز درمسابقات متمرکز کشوری راگبی
آقای بیرانوند مشاورانت را عوض کن/ ستاره‌ای که سر نخواستنش دعواست
تاج: تیم ملی برای جام ملت‌های ۲۰۲۷ به تغییر و تقویت کادر فنی نیاز دارد
پرسپولیس یک سر و گردن بالاتر از صنعت نفت بود
قضاوت محمدی در بازی پرسپولیس و صنعت نفت راضی کننده نبود