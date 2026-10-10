دادستان تهران اعلام کرد: در اجرای دادنامه صادره موضوع شکایت بانک دی بیش از ۵۷۹ میلیارد تومان به بانک دی و لیزینگ دی پرداخت و کلیه دیون محکوم علیه پرونده با بانک مذکور تسویه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی دادستان تهران گفت: در اجرای دادنامه صادره موضوع شکایت بانک دی بیش از ۵۷۹ میلیارد تومان به بانک دی و لیزینگ دی پرداخت و کلیه دیون محکوم علیه پرونده با بانک مذکور تسویه شد.

صالحی ضمن تشریح جزئیات بیشتری از این پرونده اظهار داشت: محکوم علیه با همکاری برخی از کارکنان یکی از بانک ها، اقدام به دریافت تعداد قابل توجهی ضمانت نامه از آن بانک نموده و سپس با تنزیل و در اختیار گذاشتن آن نزد شرکت لیزینک دی و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، در مجموع بیش از ۶۰۵ میلیارد و ۳۱۴ میلیون تومان به عنوان معادل ریالی ضمانت نامه ها، از این دومجموعه دریافت کرده است.

دادستان تهران یادآور شد: با تشکیل پرونده قضایی، نهایتاً به موجب دادنامه صادره از شعبه هفتم دادگاه کیفری یک، کلیه ضمانت نامه‌ها باطل و حکم به پرداخت ردّمال درحق لیزینگ دی و کارگزاری بانک کشاوزری صادر و پرونده جهت اجرای حکم به دادسرا بازگشت. 

وی با تأکید بر اهتمام دادسرای تهران در اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی بر حفظ حقوق بیت المال و تحقق عدالت قضایی در پروند‌های اقتصادی و مرتبط با منابع عمومی تصریح کرد: در خصوص پرداخت مطالبات مالباخته دیگر این پرونده یعنی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی نیز، به میزان لازم اموال شناسایی و توقیف شده و در فرآیند پرداخت قرار دارد.

برچسب ها: دادستان تهران ، بانک دی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۵ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
چه زمانی گرفته؟ وقتی دلار ۱۲ هزار تومان بود؟
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Iran (Islamic Republic of)
امینی
۱۶:۲۳ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
والله من جانباز هستم ،۲۵۰:میلیون سپرده کردم بانک دی که صدتومن وام بگیرم.اما اینقدر بامیول سرم در آوردند که ولش کردم.اونوقت چه جوری اینهمه به این وام داده اند؟!!!!
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
اسی
۱۴:۳۸ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
با سود پول
قرض پرداخت شد
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۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
از کجا آورده
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
واقعا ؟
تحقیق کنید می بینید ۱۰ سال پیش این مبلغ رو گرفته و حالا بدون جریمه و دیرکرد پرداخت کرده.
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
خداااااااا بانک کشاورزی بخاطر 1500اونقدر به ضامن زنگ و پیام داد آبرومو برد
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۹ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
کار خوبی کرده . چون بیت المال هست . وام گرفتی دیگه پس دادنش ناراحتی نداره
Iran (Islamic Republic of)
ای خدا
۱۱:۴۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
یک شخص برا صد میلیون در به در دنبال ضامنه و بانک چند تا گیر بهش میده البته جزء خدا کسی را ندارد . بعد عده ای یا شخصی چند صد میلیارد پول از بانک میگیرد بابت چی و چطوری .
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۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
چه سالی گرفته که تازه داده دوسال پیش الان تو بازار بود شده بود دوهزار میلیارد
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۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
بانکهایی که در پرداخت وام های ناچیز در حد ۱۰۰ ملیون به مردم عادی چنان سختگیری میکنن که مردم از گرفتن وام منصرف میشن چرا و به چه عنوان وام‌های چند صد میلیاردی به این اشخاص پرداخت میکنند؟؟وام گیرنده و وام دهنده هر دو باید مجازات شوند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
اینها باید مشخص بشه کی کمکش کرده بتونه اینقدر وام بگیره اون شخص مهم تره
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۸ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
این 579 میلیاردو کی گرفته اصلا میدونی اون موقع ای این آغا پول گرفته دلار چقد بوده الان چقده بنظرم بانک مرکزی باید بازنگری کنه برا پولهای این چنینی که با فریب کلاهبرداری از بانکها خارج میشه تا قدرت این پول در برابر تورم حفظ شود این آغا هر وقتی این پول رو گرفته به طلا که هیچ به دلارم میداد الان حداقل سه برابر این مبلغ باهاش تونسته ملک بخره تورمش هم رو دوش مردم بدبخته
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۴ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
واقعا که
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