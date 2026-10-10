دادستان تهران اعلام کرد: در اجرای دادنامه صادره موضوع شکایت بانک دی بیش از ۵۷۹ میلیارد تومان به بانک دی و لیزینگ دی پرداخت و کلیه دیون محکوم علیه پرونده با بانک مذکور تسویه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی دادستان تهران گفت: در اجرای دادنامه صادره موضوع شکایت بانک دی بیش از ۵۷۹ میلیارد تومان به بانک دی و لیزینگ دی پرداخت و کلیه دیون محکوم علیه پرونده با بانک مذکور تسویه شد.

صالحی ضمن تشریح جزئیات بیشتری از این پرونده اظهار داشت: محکوم علیه با همکاری برخی از کارکنان یکی از بانک ها، اقدام به دریافت تعداد قابل توجهی ضمانت نامه از آن بانک نموده و سپس با تنزیل و در اختیار گذاشتن آن نزد شرکت لیزینک دی و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، در مجموع بیش از ۶۰۵ میلیارد و ۳۱۴ میلیون تومان به عنوان معادل ریالی ضمانت نامه ها، از این دومجموعه دریافت کرده است.

دادستان تهران یادآور شد: با تشکیل پرونده قضایی، نهایتاً به موجب دادنامه صادره از شعبه هفتم دادگاه کیفری یک، کلیه ضمانت نامه‌ها باطل و حکم به پرداخت ردّمال درحق لیزینگ دی و کارگزاری بانک کشاوزری صادر و پرونده جهت اجرای حکم به دادسرا بازگشت.

وی با تأکید بر اهتمام دادسرای تهران در اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی بر حفظ حقوق بیت المال و تحقق عدالت قضایی در پروند‌های اقتصادی و مرتبط با منابع عمومی تصریح کرد: در خصوص پرداخت مطالبات مالباخته دیگر این پرونده یعنی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی نیز، به میزان لازم اموال شناسایی و توقیف شده و در فرآیند پرداخت قرار دارد.