رئیس‌جمهور آمریکا، با حمله به ناوی پیلای، برنده نوبل صلح امسال، مدعی شد این جایزه باید به او تعلق می‌گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه به برنده جایزه صلح نوبل امسال حمله کرد و او را «فردی لیبرال که در سازمان ملل کار می‌کند و هیچ‌کس نامش را نشنیده است» توصیف کرد.

ترامپ با اشاره به ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی که ریاست کمیسیون تحقیق سازمان ملل را بر عهده داشت و این کمیسیون به ارتکاب نسل‌کشی از سوی اسرائیل در غزه نتیجه‌گیری کرده بود، گفت که خودش نیز «هرگز نام این فرد را نشنیده است».

او در گردهمایی انتخاباتی جمهوری‌خواهان در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر، گفت: «امروز جایزه صلح نوبل را به فردی دادند که من هرگز نامش را نشنیده بودم. هیچ‌کس هم نام او را نشنیده بود. او فردی ناشناخته است.» ترامپ در ادامه افزود: «با این حال، به هر حال تبریک می‌گویم.»

رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر ادعای خود مبنی بر پایان دادن به «هشت جنگ» را تکرار کرد و در این زمینه به درگیری میان هند و پاکستان اشاره کرد.

ترامپ گفت: «برای هر یک از این هشت جنگ، جایزه نوبل را به شما می‌دهند. من به هشت جنگ پایان دادم. هیچ رئیس‌جمهوری تاکنون چنین کاری نکرده است.»

او سپس انتقاد‌های خود را از کمیته جایزه صلح نوبل و نروژ، کشوری که این کمیته در آن مستقر است، تشدید کرد.

ترامپ گفت: «ایالات متحده آمریکا، به نمایندگی از من به‌عنوان رئیس‌جمهور شما، باید جایزه صلح نوبل را دریافت می‌کرد، اما این اتفاق نیفتاد. این موضوع لکه ننگی پاک‌نشدنی بر دامن کشور نروژ است.»

او مدعی شد که این جایزه «برای همیشه به دست گروهی از ایدئولوگ‌های افراطی که مخالف دموکراسی و در واقع دشمن تمدن هستند، بی‌اعتبار شده است».

ترامپ گفت: «ما نروژ را فراموش نخواهیم کرد.» او همچنین مدعی شد که نادیده گرفتن وی برای دریافت این جایزه، «نشانه دیگری از چپاول کشور ما از سوی نروژ و دیگران» است.

ناوی پیلای پیش‌تر به‌عنوان قاضی و رئیس دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا، قاضی دیوان کیفری بین‌المللی و همچنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ فعالیت کرده است.

او از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ ریاست کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین اشغالی فلسطین را بر عهده داشت. این کمیسیون اعلام کرد که اسرائیل در نوار غزه مرتکب نسل‌کشی شده است؛ نتیجه‌گیری‌ای که اسرائیل آن را رد کرد.

کمیته نوبل اعلام کرد پیلای نقشی محوری در تلاش‌ها برای پیگرد عاملان جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی ایفا کرده و فعالیت‌های او دامنه تأثیرگذاری حقوق بین‌الملل را گسترش داده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: نوبل صلح ، دونالد ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
خوک کله زرد جایزه تو فقط مرگ است و بس...به زودی جایزه ات دریافت خواهی کرد مرگ ننگین و با ذلت🤛🤛🤛👊
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
القا کند من صلح طلب هستم زیر پرچم سفید با افکار تجاوز....
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۵ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
مثل شبکه ی تلویزیونی ترامپ، جایزه صلح ترامپ هم بساز و اولیشو بده به خودت، تو که ابرقدرتی
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
غضنفر
۱۴:۲۶ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
حتما قبل از ترامپ هم باید به اسکندر مقدونی و چنگیز خان مغول و تیمور لنگ و هیتلر جایزه صلح نوبل می دادند؟؟ اگر به آدم کش ها جایزه بدهند باید به نتانیاهو و ترامپ هم صلح نوبل بدهند!
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
هروقت نماد کودک کشی و جنین خواری ابداع شد تو نفر اول صف جنایتکاران وایسا
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
جایزه صلح مال بشر است .
۱
۸
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Germany
ناشناس
۱۳:۴۹ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
میمیری و آرزوی جایزه صلح نوبل را به گور میبری .چقدر به ما ظلم کردی حالا جایزه هم میخای !
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
به موقعش جایزه ات رو میدیم
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
تنها چیزی که باید به ترامپ برسد یک گلوله سرب داغ تو مغزش خواهد بود
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
تیرغیب انشاالله به تونتانیاهو جایزه برسه
۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۱:۱۰ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
بابا این یارو کمبود توجه داره
تو کودکی باباش بهش توجه نکرده
۲
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
باباش کیه؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
محمود
۱۱:۰۵ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
ادمکش وحشی
۲
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۳ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
به هیولای بدسگال کودک خوار مدال نوبل بدهید!! پررو و گستاخ و بی شعور دیده بودیم ..اما نه دیگر در این حد!!
۱
۱۰
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