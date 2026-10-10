باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - اسداله تیموری یانسری رئیس جهاد کشاورزی مازندران در جریان حضور در میز ارتباط مردمی روستای اوارد بخش مرکزی شهرستان گلوگاه با تأکید بر لزوم تجمیع زمین‌های خرد در مناطق بالادست، گفت: کشاورزان می‌توانند با یکپارچه‌سازی قطعات زمین و معرفی آن به‌عنوان یک پهنه واحد تا ۲۰ هکتار، از تمامی خدمات زیرساختی جهاد کشاورزی شامل تسطیح، احداث جاده بین‌مزارع و تسهیلات فنس‌کشی یکپارچه بهره‌مند شوند.

او از آمادگی این سازمان برای پیگیری و صدور اسناد رسمی اراضی تجمیع‌شده به‌صورت رایگان تا سال آینده خبر داد.

رئیس جهاد کشاورزی مازندران در خصوص مشکلات دامداران و توزیع خوراک دام، افزود: تخصیص نهاده‌های یارانه‌ای جو، سبوس، ذرت و کنسانتره کاملاً سامانه‌ای است و تنها بر اساس اطلاعات دقیق حاصل از پلاک‌کوبی دام توزیع می‌شود.

تیموری یانسری از دامداران خواست برای جلوگیری از سوختن سهمیه خود، نسبت به پلاک‌کوبی دام‌ها و ثبت دقیق اطلاعات در سامانه اقدام کنند و در صورت عدم دسترسی شخصی، دهیاران و کارشناسان پهنه موظف به تسهیلگری در ثبت‌نام دامداران هستند.

او با انتقاد از کشت گندم و جو در اراضی شیب‌دار و کم‌بازده هزارجریب، بر ضرورت تغییر الگوی کشت تأکید کرد و افزود: تولیدکنندگان باید به‌سوی کشت گیاهان دارویی مانند سیاه‌دانه و علوفه‌های پربازده نظیر یونجه و نخود علوفه‌ای حرکت کنند که با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و ظرفیت صنایع تبدیلی، سودآوری تا ۱۰ برابر محصولات سنتی را برای کشاورز به همراه خواهد داشت.

تیموری یانسری از آمادگی جهاد کشاورزی برای اعطای تسهیلات ویژه جهت استقرار دستگاه‌های سورتینگ در منطقه خبر داد.

او همچنین با اشاره به اهمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، گفت: فنس‌کشی منوط به ایجاد باغ مثمر است و جهاد کشاورزی برای حمایت از باغداران واقعی که در حوزه زعفران یا باغبانی فعالیت می‌کنند، نهایت مساعدت را جهت صدور مجوز و جلوگیری از خسارت حیات وحش به عمل می‌آورد.

او در ادامه از کشاورزان خواست پیش از اقدام به ساخت هرگونه بنا، درخواست قانونی خود را ثبت کنند تا با هدایت کارشناسان، از بروز تخلفات و ارجاع پرونده به مراجع قضایی و اجرای احکام تخریب جلوگیری شود.