باشگاه خبرنگاران جوان - مجرای گوش نوزادان و کودکان باریک است و استفاده از گوش‌پاک‌کن ممکن است به‌جای خارج کردن جرم، آن را به بخش‌های عمیق‌تر گوش براند؛ در نتیجه، جرم در گوش جمع می‌شود و احتمال گرفتگی و کاهش شنوایی افزایش می‌یابد. به همین دلیل، دستکاری داخل مجرای گوش با گوش‌پاک‌کن توصیه نمی‌شود.

گوش به‌طور طبیعی سازوکاری برای خارج کردن جرم دارد و معمولاً نیازی به تمیز کردن داخل مجرای آن نیست. والدین می‌توانند بخش بیرونی گوش و چین‌های لاله گوش را به‌آرامی تمیز کنند، اما نباید چیزی را وارد مجرای گوش کنند. در صورت تجمع جرم، درد یا کاهش شنوایی، بهتر است به پزشک مراجعه شود.