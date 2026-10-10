باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - حمید محبوی مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: کاروان سلامت تخصصی جمعیت هلال‌احمر با همکاری مؤسسه بنیاد علوی، با هدف ارائه خدمات درمانی رایگان به اهالی روستای مغانجوق و مردم روستاهای اطراف و مناطق حومه شهرستان سلماس برگزار شد.

محبوبی افزود: در این اردوی درمانی، خدمات رایگان دندانپزشکی، پزشکی عمومی، روان‌شناسی، مامایی، داروخانه و تزریقات به مراجعان ارائه شد و در مجموع ۲۵۰ نفر از خدمات درمانی این طرح بهره‌مند شدند.

وی ادامه داد: در این طرح، ۱۲ پزشک دندانپزشک، ۲ پزشک عمومی، یک روان‌شناس، یک پزشک ماما و ۲ تکنسین داروخانه حضور داشتند و به ارائه خدمات تخصصی و درمانی به مردم منطقه پرداختند.

حمید محبوبی در پایان گفت: همچنین ۲۵ نفر از اعضای جوانان جمعیت هلال‌احمر شهرستان سلماس در اجرای این طرح حضور فعال داشتند و در روند برگزاری و ارائه خدمات به مراجعان مشارکت کردند. ارزش ریالی خدمات ارائه‌شده در این اردوی درمانی، در مجموع ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.