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سه سال پس از هفتم اکتبر؛ افول حمایت افکار عمومی آمریکا از رژیم اسرائیل + فیلم

سه سال پس از عملیات طوفان الاقصی، نظرسنجی‌ها از تغییر محسوس نگاه افکار عمومی آمریکا به اسرائیل حکایت دارند؛ تغییری که شبکه‌های اجتماعی، تصاویر جنگ غزه و گسترش اعتراضات ضداسرائیلی در آن نقش داشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز جنگ غزه، انتشار تصاویر ویرانی و کشتار غیرنظامیان در شبکه‌هایی مانند اینستاگرام و تیک‌تاک، زمینه آگاهی بیشتر افکار عمومی و افزایش انتقادها از سیاست‌های اسرائیل را فراهم کرده است.

همزمان با سومین سالگرد طوفان الاقصی، اعتراضات ضداسرائیلی در شهرهای مختلف آمریکا ادامه دارد و معترضان خواستار پایان حمایت‌های مالی و نظامی واشنگتن از تل‌آویو هستند. بر اساس آمار مطرح‌شده، حدود ۷۰ درصد آمریکایی‌های زیر ۵۰ سال دیدگاه نامطلوبی نسبت به اسرائیل دارند؛ روندی که می‌تواند آینده روابط آمریکا و اسرائیل را با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو کند.

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