سه سال پس از هفتم اکتبر؛ افول حمایت افکار عمومی آمریکا از رژیم اسرائیل + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز جنگ غزه، انتشار تصاویر ویرانی و کشتار غیرنظامیان در شبکه‌هایی مانند اینستاگرام و تیک‌تاک، زمینه آگاهی بیشتر افکار عمومی و افزایش انتقادها از سیاست‌های اسرائیل را فراهم کرده است.

همزمان با سومین سالگرد طوفان الاقصی، اعتراضات ضداسرائیلی در شهرهای مختلف آمریکا ادامه دارد و معترضان خواستار پایان حمایت‌های مالی و نظامی واشنگتن از تل‌آویو هستند. بر اساس آمار مطرح‌شده، حدود ۷۰ درصد آمریکایی‌های زیر ۵۰ سال دیدگاه نامطلوبی نسبت به اسرائیل دارند؛ روندی که می‌تواند آینده روابط آمریکا و اسرائیل را با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو کند.