باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - امیرحسین حریری کاشانی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص برنامه‌های فرهنگی و اردوهای دانشجویی، به‌ویژه در بخش زیارتی، گفت: تمامی اردوهای دانشجویی، اعم از اردوهای علمی یا زیارتی، تابع سیاست‌گذاری‌ها و آیین‌نامه‌های بالادستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند.

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران افزود: بخش عمده‌ای از اردوهای زیارتی، از جمله اعزام به عتبات عالیات و مشهد مقدس، با مشارکت و همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌شود و حوزه فرهنگی دانشگاه نیز حمایت‌های لازم را در این زمینه ارائه می‌دهد.

حریری درباره وضعیت اردوهای زیارتی به عربستان، تصریح کرد: تا این لحظه، به غیر از اردوهای زیارتی درون‌کشوری، هنوز دستورالعمل مشخصی مبنی بر برگزاری اردوهای برون‌مرزی به این اداره کل واصل نشده است.

وی افزود: به‌محض ابلاغ دستورالعمل‌های جدید از سوی مراجع ذی‌صلاح، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام خواهد شد و تمام تسهیلات مورد نیاز برای اعزام دانشجویان فراهم می‌شود.