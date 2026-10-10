کره شمالی با متهم کردن آمریکا به استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر برای تضعیف حاکمیت پیونگ‌یانگ، گزارش اخیر وزارت خارجه این کشور را اقدامی سیاسی و مداخله‌جویانه خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کره شمالی روز شنبه آمریکا را متهم کرد که در گزارش سال ۲۰۲۶ وزارت خارجه این کشور درباره قاچاق انسان، از اتهام‌های حقوق بشری برای تضعیف حاکمیت پیونگ‌یانگ استفاده کرده است. خبرگزاری رسمی کره مرکزی (KCNA) این خبر را منتشر کرد.

پیونگ‌یانگ همچنین آمریکا را به اتخاذ «شدیدترین اقدام متقابل» تهدید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی این گزارش را «تحریکی جدی با انگیزه‌های سیاسی» توصیف کرد که به گفته او، حاوی اتهام‌های ساختگی است.

این سخنگو واشنگتن را متهم کرد که در چارچوب سیاست خصمانه خود علیه پیونگ‌یانگ، می‌کوشد موضوع حقوق بشر را «سیاسی و به ابزاری برای اعمال فشار تبدیل کند».

وزارت خارجه کره شمالی اعلام کرد این گزارش مداخله در امور داخلی این کشور محسوب می‌شود و یافته‌های آن را رد کرد.

پیونگ‌یانگ همچنین آمریکا را به دست داشتن در قاچاق گسترده انسان متهم کرد و گزارش سالانه واشنگتن را ابزاری برای توجیه مداخله در امور کشور‌های دیگر دانست.

سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی گفت: «کارزار به‌اصطلاح حقوق بشری آمریکا علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) ... در کنار دیگر اقدامات خصمانه، نخستین هدف شدیدترین اقدام متقابل علیه آمریکا خواهد بود.»

این مقام کره شمالی، بدون اشاره به اقدامات احتمالی، جزئیات بیشتری درباره ماهیت واکنش پیونگ‌یانگ ارائه نکرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، وزارت خارجه آمریکا این گزارش را روز پنجشنبه منتشر کرد و برای بیست‌وچهارمین سال پیاپی، کره شمالی را در پایین‌ترین سطح رتبه‌بندی خود، یعنی «سطح ۳»، قرار داد.

در این گزارش، استفاده دولتی از کار اجباری و ناکافی بودن اقدامات مقابله با قاچاق انسان از جمله دلایل این رتبه‌بندی عنوان شده است.

ارزیابی‌های پیشین آمریکا نیز پیونگ‌یانگ را به بهره‌کشی از زندانیان و کارگران اعزامی به خارج از کشور از طریق کار اجباری متهم کرده بودند؛ اتهام‌هایی که کره شمالی همواره آنها را رد کرده است.

منبع:آناتولی

برچسب ها: کره شمالی ، دولت آمریکا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
آمریکا باید از حقوق بشر اخراج بشه
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