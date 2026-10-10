دروازه بان سابق پرسپولیس و فعلی تراکتور زمان زیادی است که محبوبیتش را از دست داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی رضا بیرانوند پس از مصاحبه با رسانه‌ها در مورد مدیریت تراکتور و مدیر عامل این تیم اخراج شد و در حالی که علی رضا فکر می‌کرد این اتفاق به زودی حل می‌شود از هتل محل اقامت و اردوی تراکتور نیز اخراج شد تا در نهایت دست ازپا درازتر سفر همبازی هایش به عمان را تماشا کند.

اگر چه بیرانوند با ممانعت سازمان وظیفه عمومی اجازه خروج از کشور را ندارد، اما به هر حال اخراج از هتل برای دروازه بانی که سال‌ها در پرسپولیس شعار اول هواداران بود و عزت و احترام بالایی داشت سنگین تمام می شود. بیرو امروز به جایی رسیده است که پرسپولیس دیگر او را نمی‌خواهد، استقلالی ها تمایلی برایب جذبش ندارند و از تبریز هم اخراج شد تا سال‌ها درخشش، پشت تصمیمات غلط بیرو از بین برود.

این دروازه بان برای تیم ملی فوتبال هم دیگر دروازه بان نخواهد شد چرا که اعتبار خود را از دست داده است و به نظر می‌رسد پیام نیازمند و محمد خلیفه از این پس برای ایستادن در دروازه تیم ملی فوتبال در اولویت هستند.

آقای بیرانوند برای جدایی از پرسپولیس داستان ساختی مصاحبه کردی و در نهایت دل هوادارانت را شکستی، برای سربازی دنبال ماجرا جویی و فرار از خدمت بودی و در نهایت از تراکتور هم اخراج شدی و در تیم ملی هم دیگر آن دروازه بان مطمئن نیستی؟ آیا این حاصل مشاوره‌های غلط برخی افراد و تصمیمات اشتباه و لحظه‌ای شما نبود.



علی بیرو که می‌توانست اسطوره‌ای در فوتبال ایران و پرسپولیس در تمام ادوار تاریخ باشد امروز بازیکنی است که سر نخواستن او دعواست.