کتاب نامه شهدای مازندران، چهاردم آبان همزمان با روز مازندران رونمایی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - در نشست شورای سیاستگذاری سومین کنگره ملی شهدای مازندران در دفتر نماینده ولی فقیه استان اعلام شد: این کتابنامه به مناسبت روز مازندران و در ادامه برنامه‌های ویزه کنگره ملی شهدای مازندران رونمایی خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در این نشست که فرمانده سپاه کربلا، معاون سیاسی امنیتی استاندار و مدیرکل صدا و سیمای مازندران حضور داشتند برگزاری یادواره‌های شهدا را مصداقی بارز از ادامه راه شهیدان و امام شهیدان دانست و گفت؛ تجربه‌های موفق حاصل از برگزاری کنگره‌های نخست و دوم شهدای مازندران مردم و مسیولان را برای برگزاری سومین دوره این کنگره ملی ترغیب کرد.

آیت الله محمدی لایینی ابراز امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی هرچه بهتر دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این کنگره ملی، راه و منش شهیدان یاداوری و برای دستیابی به آن نلاش شود.

فرمانده سپاه کربلا در این نشست نیز با اشاره به اینکه اساس‌نامه و شیوه‌ی نامه برگزاری سومین کنگره ملی شهدای مازندران در نشست امروز با حضور نماینده ولی فقیه در استان تصویب شد از فعالیت ۲۵ دستگاه اجراییی استان برای برگزاری این کنگره ملی خبر داد.

سردار موحد با اعلام اینکه سومین کنگره ملی شهدای مازندران سال ۱۴۰۸ برگزار می‌شود تاکید کرد: کتاب شناسنامه معرفی شهدای لشکر ۲۵ کربلا مازندران چهاردهم آبان امسال همزمان با روز مازندران رونمایی خواهد شد.

مازندران بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی ایران کرده است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: شهدای مازندران ، یادواره شهدا
خبرهای مرتبط
برگزاری طرح ملی لاله‌های روشن در مازندران
اجرای ۲ هزار و ۸۱ برنامه به مناسبت هفته بسیج در بابل + فیلم
فراخوان اداره پست برای دریافت تصویر نامه‌های شهدا و رزمندگان
برگزاری یادواره شهدای دفاع مقدس در گلوگاه + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قدرت علمی و فناوری، زیربنای اقتدار و امنیت ملی است
پیروزی پاسارگاد نور و شاهین آمل در هفته دوم لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور
آخرین اخبار
پیروزی پاسارگاد نور و شاهین آمل در هفته دوم لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور
قدرت علمی و فناوری، زیربنای اقتدار و امنیت ملی است
خبر خوب برای جاماندگان سهام عدالت؛ واریز سود سنواتی آغاز شد
قهرمانی مازندران در مسابقات اسکیت رولبال انتخابی تیم ملی بانوان + فیلم
دستگیری عوامل سرقت محصولات کشاورزی و ادوات باغداری در حاشیه شهر جویبار
رگبار باران و رعد و برق شدید در راه مازندران
رونمایی از کتاب نامه شهدای مازندران
لزوم تجمیع زمین‌های خرد در مناطق بالادست
جانی تازه به آب بندان‌های مازندران