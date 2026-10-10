باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست شورای سیاستگذاری سومین کنگره ملی شهدای مازندران در دفتر نماینده ولی فقیه استان اعلام شد: این کتابنامه به مناسبت روز مازندران و در ادامه برنامه‌های ویزه کنگره ملی شهدای مازندران رونمایی خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در این نشست که فرمانده سپاه کربلا، معاون سیاسی امنیتی استاندار و مدیرکل صدا و سیمای مازندران حضور داشتند برگزاری یادواره‌های شهدا را مصداقی بارز از ادامه راه شهیدان و امام شهیدان دانست و گفت؛ تجربه‌های موفق حاصل از برگزاری کنگره‌های نخست و دوم شهدای مازندران مردم و مسیولان را برای برگزاری سومین دوره این کنگره ملی ترغیب کرد.

آیت الله محمدی لایینی ابراز امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی هرچه بهتر دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این کنگره ملی، راه و منش شهیدان یاداوری و برای دستیابی به آن نلاش شود.

فرمانده سپاه کربلا در این نشست نیز با اشاره به اینکه اساس‌نامه و شیوه‌ی نامه برگزاری سومین کنگره ملی شهدای مازندران در نشست امروز با حضور نماینده ولی فقیه در استان تصویب شد از فعالیت ۲۵ دستگاه اجراییی استان برای برگزاری این کنگره ملی خبر داد.

سردار موحد با اعلام اینکه سومین کنگره ملی شهدای مازندران سال ۱۴۰۸ برگزار می‌شود تاکید کرد: کتاب شناسنامه معرفی شهدای لشکر ۲۵ کربلا مازندران چهاردهم آبان امسال همزمان با روز مازندران رونمایی خواهد شد.

مازندران بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی ایران کرده است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران