باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار نهایی رقابت‌های انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان با برگزاری دیدار‌های رده‌بندی و فینال، به کار خود پایان داد و تکلیف تیم‌های برتر این دوره از مسابقات مشخص شد.

در حساس‌ترین دیدار این رقابت‌ها، دو تیم هیأت اسکیت استان مازندران و پارمیس در دیداری نزدیک و جذاب برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان، نماینده استان میزبان موفق شد با نتیجه ۶ بر ۳ حریف خود را شکست دهد و بر سکوی نخست قرار گیرد.

مازندرانی‌ها با این برتری، ضمن کسب عنوان قهرمانی، جام را در خانه نگه داشتند و رقابت‌های انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان را با بهترین نتیجه ممکن به پایان رساندند.

در دیدار رده‌بندی نیز سپاهان نوین اصفهان با ارائه نمایشی قابل قبول موفق شد مقابل تیم دوم شهرداری فردوس خراسان جنوبی به پیروزی دست پیدا کند و عنوان سوم این مسابقات را به خود اختصاص دهد.

این رقابت‌ها با حضور ۱۰ تیم از روز گذشته در این استان آغاز و امشب (جمعه) با معرفی تیم‌های برتر به اتمام رسید.

دیدار حساس فینال نیز با حضور رییس فدراسیون اسکیت، سرپرست نایب رییسی و سرپرست دبیرکلی این فدراسیون به همراه مسوولان ورزشی استان مازندران از نزدیک دنبال شد و مسئولان حاضر در سالن شاهد رقابتی نزدیک و جذاب میان دو تیم فینالیست بودند.

در پایان این رقابت‌ها، هیأت اسکیت استان مازندران با کسب عنوان قهرمانی، پارمیس به عنوان نایب‌قهرمانی و سپاهان نوین اصفهان با قرار گرفتن در جایگاه سوم، تیم‌های برتر این دوره از رقابت‌ها لقب گرفتند.