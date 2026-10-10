بیست‌ونهمین هفته از سال جاری در حالی سپری شد که سینمای ایران میزبان ۵۹۸ هزار مخاطب به فروشی معادل ۷۵ میلیارد تومان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیست‌ونهمین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۱۱ مهر الی پایان روز جمعه ۱۷ مهر در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۵۹۸ هزار و ۴۳۱ مخاطب به فروشی معادل ۷۵ میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان دست پیدا کرد و فیلم «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق با ۳۶۵ هزار و ۱۷۲ مخاطب و پردیس سینمایی کوروش با میزبانی از ۲۳ هزار و ۶۱۷ مخاطب در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم و پردیس سینمایی طی هفته گذشته قرار گرفتند.

مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کوروش با ۲۳ هزار و ۶۱۷ مخاطب، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۲۰ هزار و ۳۲۲ مخاطب، پردیس سینمایی سیمرغ مشهد با ۱۱ هزار و ۸۵۰ مخاطب، پردیس سینمایی اکومال کرج با ۱۱ هزار و ۸۰۵ مخاطب و پردیس سینمایی آزادی با ۱۱ هزار و ۷۲۲ مخاطب در رتبه‌های بعدی پرمخاطب‌ترین پردیس‌های سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند. 

فیلم سینمایی «خانوم والده» نیز به کارگردانی سهیل موفق با ۳۶۵ هزار و ۱۷۲ مخاطب، انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۷۸ هزار و ۲۶۵ مخاطب، فیلم سینمایی «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا با ۴۵ هزار و ۳۶۷ مخاطب، فیلم سینمایی «زنده‌شور» به کارگردانی کاظم دانشی با ۳۶ هزار و ۶۷۵ مخاطب و فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت با ۳۰ هزار و ۱۴۳ مخاطب به‌عنوان پنج فیلم پرمخاطب در هفته بیست‌و‌نهم معرفی شدند.

منبع: سینماشهر

برچسب ها: آمار فروش فیلم ها ، سینما
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