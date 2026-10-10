دومین گروه از ملی پوشان کاروان «جانفدای ایران قوی» بامداد امروز شنبه۱۸ مهر ماه عازم بازی‌های پاراآسیایی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال نشسته مردان بامداد امروز شنبه ۱۸ مهرماه از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) سفر خود را برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی آیچی_ناگویا آغاز کرد.

کاروان ایران با نام «جانفدای ایران قوی» با ۱۶۶ ورزشکار شامل ۶۲ ورزشکار زن و ۱۰۴ ورزشکار مرد در قالب ۱۵ رشته ورزشی در این رویداد حاضر می‌شود. 

این کاروان «آنا جهانگرد» دانش آموز ۹ ساله مینابی را که در جریان بمباران مدرسه شجره طیبه جانباز شد، به عنوان سرپرست معنوی و عبارت «به یاد کودکان هیروشیما، غزه، میناب» را به عنوان شعار خود انتخاب کرد تا پیام مظلومیت کودکان، این قربانیان مظلوم جنگ، را به دنیا مخابره کند.

برچسب ها: کمیته پارالمپیک ایران ، وزارت ورزش و جوانان
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