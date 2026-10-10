آیین آغاز سال زراعی جدید با حضور رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی در البرز در حال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور امروز به همراه وزیر جهاد کشاورزی به استان البرز سفر کرد تا در آیین آغاز سال زراعی جدید حضور یابد.

آغاز سال زراعی جدید فرصتی برای بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و برنامه‌های بخش کشاورزی کشور است؛ بخشی که تأمین امنیت غذایی، پایداری تولید محصولات و مدیریت منابع طبیعی به عملکرد آن وابستگی مستقیم دارد.

کشاورزی کشور در شرایطی وارد سال زراعی جدید می‌شود که محدودیت منابع آبی، تغییرات اقلیمی و افزایش هزینه‌های تولید، ضرورت حرکت به سمت کشاورزی بهره‌ور و پایدار را بیش از گذشته نمایان کرده است.

اصلاح الگوی کشت، استفاده بهینه از آب و خاک و به‌کارگیری فناوری‌های نوین از جمله راهکارهای مؤثر برای افزایش تولید و کاهش فشار بر منابع طبیعی به شمار می‌روند.

در این میان، تولید بذرهای اصلاح‌شده و توسعه ارقام مقاوم به تنش‌های محیطی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ موضوعی که می‌تواند ضمن افزایش عملکرد محصولات کشاورزی، به کاهش خسارت‌های ناشی از خشکسالی و تغییرات آب‌وهوایی کمک کند.

برچسب ها: رییس جمهور ، سفر استانی
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