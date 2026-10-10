رییس جمهور با تاکید بر تلاش برای استفاده از فناوری روز و بهبود جایگاه علمی و تولیدی گفت: نباید در برابر قلدری ها و نامردی ها سرخم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار امنیت غذایی کشور، بر ارتقای دانش و فناوری در بخش کشاورزی و تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و بخش تولید تأکید کرد.

وی افزود توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از ضرورت‌های افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های راهبردی کشاورزی به شمار می‌رود.

پزشکیان با ببان اینکه آغاز سال زراعی جدید فرصتی برای ارزیابی وضعیت تولید محصولات کشاورزی، تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آبی و برنامه‌ریزی برای افزایش تولید و بهره‌وری در سال پیش‌روست گفت موضوعی که با توجه به محدودیت منابع آب و تأثیر تغییرات اقلیمی بر تولید محصولات کشاورزی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی افزود: در این مسیر، توسعه ارقام پربازده و مقاوم به خشکی، اصلاح بذر، گسترش روش‌های نوین آبیاری و انتقال یافته‌های پژوهشی به مزارع می‌تواند نقش مؤثری در افزایش عملکرد محصولات و استفاده بهینه از منابع داشته باشد.

وی گفت: انتخاب استان البرز برای میزبانی این آیین ملی نیز با توجه به استقرار مؤسسه‌های تحقیقاتی مهم کشاورزی در این استان، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور در خدمت به تولید و امنیت غذایی فراهم کرده است.

تأمین پایدار غذای مورد نیاز کشور، افزایش بهره‌وری و مدیریت منابع آب، از مهم‌ترین محورهایی است که در برنامه‌ریزی برای سال زراعی جدید مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: ما نمی‌پذیریم در برابر قلدرها و نامردی‌ها سرخم کنیم اما دستیابی به این عزت و قدرت بدون علم و دانایی ناممکن است؛ نمی‌توان در جهل ماند و سخنان بزرگ بر زبان آورد.

وی ادامه داد: رسیدن به قله‌ها نیازمند شب‌زنده‌داری، تحمل سختی‌ها، گرسنگی کشیدن و تلاش بی‌وقفه است؛ هیچ هدفی بدون زحمت به دست نمی‌آید؛ باید دست‌به‌دست هم دهیم، افق‌های بلند را بنگریم و بدانیم با همدلی و کوشش شبانه‌روزی، هر فردی می‌تواند به شایسته‌ترین جایگاهها دست یابد.

پزشکیان گفت: اگر به سمت قله و عزت برویم، همه را با خود به سمت قله می کشیم و اگر به سمت دره برویم همه را به سمت دره و ذلت می کشانیم.

وی تاکید کرد: نخبگان ما بهترین مونتاژکاران دنیا هستند؛ در هوش مصنوعی بهترین ها داریم؛ چرا نباید از بهترین فناوری استفاده کنیم، باید از خود سووال کرد که در مسیر کاری و تولید آیا این راهی که می رویم بهتر است؟

رییس جمهور خطاب به مدیران و دست اندرکاران بخش های مختلف گفت: می توانید تغییر دهید ، می توانید بپرسید ما آنچه که تولید می کنیم باید معلوم باشد باچه کیفیتی تولید کنیم و چگونه پخش کنیم؟ کالا مگر گم می شود مگر کالا دراین دنیا احتکار می شود این از ناآگاهی ما است ؟

وی خطاب به مدیران و نخبگان کشور تاکید کرد که شما باید مدیریت کنید و ممکلت را می توانید بسته به نگاه خود از این وضعیت و مشکلات عبور دهید.

عقب‌ماندگی در بهره‌وری و علم شایسته ایران نیست

رییس‌جمهور با تاکید بر لزوم ارتقای بهره‌وری، بهره‌گیری از توان علمی نخبگان و الگوبرداری از تجارب موفق جهانی گفت: عقب‌ماندگی و ناکارآمدی برای ما به‌عنوان یک انسان، ایرانی و مسلمان به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست و مدیران باید با شناخت دقیق داشته‌ها و ظرفیت‌های کشور، مسیر پیشرفت را هموار کنند.

پزشکیان با اشاره به ضرورت ارتباط مستمر میان صنعت و دانشگاه اظهار کرد: جای اساتید دانشگاه برای همفکری در این جمع‌ها خالی است؛ هر مدیری در هر جایگاهی که قرار دارد در گام نخست باید بداند چه امکاناتی در اختیار دارد؛ بداند کجاییم و چه داریم؛ باید مشخص شود از آب، خاک، کوه و داشته‌هایمان چه میزان بهره‌برداری می‌کنیم، دیگران چه کار می‌کنند و سطح تولید و بهره‌وری ما در مقایسه با آنها کجاست؟

وی افزود: عقب‌تر بودن و ناکارآمدی نسبت به دیگران برای ما پذیرفتنی نیست؛ چرا باید در استفاده از آب، خاک، کشت دیم و سایر منابع از دیگران عقب بمانیم؟ وقتی این پرسش‌ها در ذهن ایجاد شود، راهکارها نیز نمایان خواهد شد؛ گام نخست این است که بپذیریم وضعیت فعلی قابل قبول نیست؛ وقتی پذیرفتیم عقب هستیم باید به دنبال دانشمندان و کارشناسان برویم تا ببینیم دیگر کشورها چه کرده‌اند و علت جایگاه کنونی ما چیست.

رییس‌جمهور با اشاره به آیات قرآن کریم تصریح کرد: قرآن می‌فرماید چرا در زمین سیر نمی‌کنید تا ببینید دیگران چه کرده‌اند و به آگاهی، علم، گوش شنوا و بصیرت دست یابید؟ چرا نباید ببینیم و بشنویم؟ مدیری که چنین نگرشی داشته باشد، هرگز دچار خودبزرگ‌بینی نمی‌شود که فکر کند هرچه خودش بگوید درست است بلکه به سراغ افراد باتجربه و کارشناس می‌رود تا از دانش آنان بهره بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه همه دغدغه ما باید جبران عقب‌ماندگی‌ها باشد، ادامه داد: از مزرعه تا سفره در بهره‌وری، کیفیت و تناسب باید نشست، اندیشید و تصمیم‌گیری کرد و این مسوولیت بر عهده شما مدیران کشور است.

رییس‌جمهور با یادآوری خاطره‌ای از دوران تصدی وزارت و حضور در یک همایش علمی در مکزیک گفت: در آن سفر با استادی که برنده جایزه نوبل شده بود روبرو شدم تمام بحث آن دانشمند این بود که ساختار ژنتیکی همه انسانها یکسان است و نخبه شدن یا ضعیف ماندن افراد ارتباطی با ساختار ژنی آن‌ها ندارد.

وی افزود: اگر به سمت قله و عزت حرکت کنیم، جامعه را به سمت قله هدایت می‌کنیم و اگر به سمت دره برویم، سقوط حاصل خواهد شد؛ نخبگان ما در حوزه‌های مختلف از جمله هوش مصنوعی سرآمد هستند و اگر پیشرو باشیم، دیگران نیز همراه خواهند شد؛ چرا نباید از برترین فناوری‌های روز استفاده کنیم؟ اصلاح این روندها در دست شماست.

رییس‌جمهور با طرح پرسش‌هایی درباره ساختار توزیع و مدیریت کالا گفت: آنچه تولید می‌کنیم باید مشخص باشد با چه کیفیتی عرضه و چگونه توزیع می‌شود؛ کالا در دنیای امروز نباید گم یا احتکار شود و چنین مشکلاتی ریشه در ناآگاهی و ضعف مدیریت دارد که اصلاح آن نیازمند تدبیر است.

وی با تاکید بر تاثیر تغییر نگرش در دستیابی به موفقیت اظهار کرد: همانطور که بارها درباره مسیر زندگی شخصی خود گفته‌ام انسان با تغییر نگاه و تلاش می‌تواند از وضعیت گذشته فاصله بگیرد و به مدارج عالی علمی برسد؛ کشور را می‌توان بر پایه همین دگرگونی در نگرشاز تنگناها عبور داد.