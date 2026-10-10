رئیس‌کل دادگستری فارس سوءاستفاده از برق برای استخراج رمزارز را عامل تشدید خاموشی‌ها و تضییع حقوق مردم دانست و بر برخورد بی‌امان قضایی با این تخلف تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - صدرالله رجایی‌نسب، رئیس کل دادگستری استان فارس، در گردهمایی تخصصی با مدیران و کارشناسان حوزه حقوقی صنعت برق و بازدید از مراکز کنترل و دیسپاچینگ، با اشاره به اهمیت راهبردی صنعت برق در زندگی مردم و توسعه کشور اظهار کرد: اهمیت برق و نقش آن در تأمین آسایش عمومی، امنیت و پیشرفت جامعه اقتضا می‌کند که مسائل حقوقی و قضایی مرتبط با این حوزه با حساسیت ویژه دنبال شود.

او ضمن قدردانی از مدیران و کارشناسان صنعت برق و مسئولان حقوقی و قضایی حاضر در این نشست، افزود: هدف از برگزاری چنین جلساتی، تقویت تعامل میان مجموعه قضایی و صنعت برق و فراهم کردن زمینه‌ای برای رفع موانع حقوقی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌هاست تا در نهایت، اقدامات انجام‌شده به بهبود خدمات‌رسانی به مردم و افزایش پایداری شبکه برق منجر شود.

ضرورت آگاهی‌بخشی عمومی درباره اهمیت صنعت برق

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به دشواری‌های فعالیت کارکنان صنعت برق و تلاش شبانه‌روزی آنان برای حفظ پایداری شبکه گفت: بخش قابل‌توجهی از زحمات فعالان این صنعت تا زمانی که اختلالی در تأمین برق ایجاد نشود، برای عموم مردم ملموس نیست؛ در حالی که تأمین برق مستلزم نگهداری و مراقبت مستمر از شبکه‌ای گسترده و پیچیده است.

رجایی‌نسب با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی درباره فعالیت‌های تخصصی و مخاطرات شغلی کارکنان صنعت برق تصریح کرد: مردم باید بدانند که سرقت یک قطعه یا بخش کوچکی از تجهیزات شبکه برق، ممکن است خسارت‌های سنگینی به زیرساخت‌ها وارد کند و زندگی شمار زیادی از شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد.

او افزود: آگاهی‌بخشی عمومی درباره پیامد‌های سرقت تجهیزات برق و تخریب تأسیسات، می‌تواند به افزایش مشارکت مردم در حفاظت از این سرمایه ملی کمک کند. در کنار اطلاع‌رسانی مؤثر، برخورد قانونی و بازدارنده با مرتکبان این جرائم نیز ضروری است.

رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده‌های صنعت برق

رئیس کل دادگستری فارس با تأکید بر ضرورت تناسب واکنش قضایی با میزان خسارت و آثار اجتماعی جرائم حوزه برق اظهار کرد: با توجه به اهمیت این زیرساخت حیاتی و پیامد‌های احتمالی تعرض به آن، رسیدگی به پرونده‌های مرتبط باید با فوریت، دقت و حساسیت لازم انجام شود.

او افزود: از مرحله تشکیل پرونده و جمع‌آوری مستندات تا رسیدگی در دادسرا، دادگاه و اجرای احکام، لازم است موضوعات مرتبط با صنعت برق با توجه به اهمیت و آثار آنها پیگیری شوند. مجموعه قضایی استان نیز آمادگی دارد با تقویت هماهنگی‌های لازم، زمینه رسیدگی مؤثرتر و تسریع در تعیین تکلیف این پرونده‌ها را فراهم کند.

رجایی‌نسب خاطرنشان کرد: یکی از محور‌های مهم این تعامل، شناسایی دقیق جرائم، تکمیل مستندات و ارائه مدارک معتبر از سوی کارشناسان و مجموعه حقوقی صنعت برق است؛ زیرا تصمیم قضایی باید بر پایه ادله کافی و مستندات قانونی اتخاذ شود.

مقابله جدی با استخراج غیرمجاز رمزارز‌ها

او با اشاره به پیامد‌های استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز‌ها بیان کرد: استفاده غیرمجاز از انرژی یارانه‌ای برای منافع شخصی، علاوه بر تحمیل هزینه به شبکه برق، می‌تواند موجب افزایش ناترازی انرژی، تشدید خاموشی‌ها و تحمیل خسارت به سایر مشترکان شود.

رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: در چنین مواردی، منفعت احتمالی نصیب فرد یا مجموعه محدودی می‌شود، اما آثار و هزینه‌های آن ممکن است به شمار زیادی از شهروندان تحمیل شود؛ ازاین‌رو، شناسایی و برخورد قانونی با این تخلفات باید با جدیت دنبال شود.

رجایی‌نسب با اشاره به پیچیدگی‌های شناسایی عوامل دخیل در این فعالیت‌ها، از جمله تفاوت میان مالک محل، متصرف، بهره‌بردار و دارنده تجهیزات، بر ضرورت ایجاد سازوکار‌های دقیق برای شناسایی مسئولان واقعی تخلف تأکید کرد.

او همچنین استفاده از سامانه‌های نظارتی و ظرفیت‌های هوشمندسازی شبکه را در شناسایی مصارف غیرعادی، دستکاری تجهیزات و برداشت‌های غیرمجاز مؤثر دانست و خواستار تقویت روش‌های کشف و مستندسازی این موارد شد.

ضرورت اصلاح قوانین و ایجاد رویه قضایی واحد

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به برخی ابهامات حقوقی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز‌ها گفت: تعدد دستگاه‌های مسئول و وجود برخی ابهامات در زمینه صلاحیت‌ها، نحوه برخورد با تجهیزات کشف‌شده، تعیین مسئولیت مالک و بهره‌بردار و ارزیابی میزان برق مصرفی و خسارت وارده، ضرورت بازنگری و شفاف‌سازی مقررات را دوچندان کرده است.

او افزود: لازم است با همکاری مجموعه حقوقی صنعت برق، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های مرتبط، پیشنهاد‌های کارشناسی برای تدوین یا اصلاح مقررات جامع و شفاف ارائه شود تا حدود وظایف و اختیارات دستگاه‌ها، شرایط فعالیت مجاز، مسئولیت اشخاص و ضمانت اجرا‌های قانونی به‌روشنی مشخص شود.

رجایی‌نسب تصریح کرد: تعیین تکلیف نحوه کشف و مستندسازی تخلفات، کارشناسی میزان مصرف و خسارت، توقیف و نگهداری تجهیزات و مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط، می‌تواند به کاهش ابهامات، جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش اثربخشی برخورد‌های قانونی کمک کند.

او همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان متخصص و برگزاری کارگاه‌های آموزشی مشترک برای قضات، کارشناسان حقوقی و کارکنان مرتبط تأکید کرد و گفت: افزایش شناخت تخصصی از ابعاد فنی و حقوقی صنعت برق، زمینه اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر و ایجاد رویه‌های هماهنگ قضایی را فراهم می‌کند.

تأکید بر مستندسازی دقیق و تکمیل ادله قضایی

رئیس کل دادگستری استان فارس با تأکید بر نقش اساسی مستندات در رسیدگی قضایی خاطرنشان کرد: برای برخورد مؤثر و قانونی با متخلفان، لازم است گزارش‌ها و پرونده‌های ارسالی از سوی صنعت برق با دقت کافی تنظیم شوند و اطلاعاتی مانند محل دقیق وقوع تخلف، نوع و مشخصات تجهیزات، نحوه استفاده، میزان مصرف و خسارت وارده و مستندات تصویری و کارشناسی در آنها درج شود.

او افزود: انتظار عمومی برای برخورد با متخلفان کاملاً قابل درک است، اما تصمیم قضایی باید بر اساس قانون و ادله معتبر اتخاذ شود. بنابراین، هرچه فرایند کشف تخلف، شناسایی افراد مسئول و مستندسازی دقیق‌تر باشد، امکان رسیدگی مؤثر و اتخاذ تصمیمات قانونی و بازدارنده افزایش می‌یابد.

رجایی‌نسب با تأکید بر اینکه مستندسازی دقیق به نفع صنعت برق و حقوق عمومی است، گفت: باید تلاش شود پرونده‌ها از ابتدا به‌گونه‌ای تشکیل شوند که ضمن حفظ حقوق قانونی افراد، امکان رسیدگی سریع، دقیق و مستدل فراهم باشد.

ضرورت جبران خسارت مشترکان آسیب‌دیده

او در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آثار خاموشی‌ها و اختلال در تأمین برق بر زندگی و فعالیت اقتصادی مردم، بر اهمیت توجه به حقوق مشترکان تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری فارس اظهار کرد: در کنار پیگیری مطالبات و خسارت‌های واردشده به صنعت برق، لازم است خسارت‌های وارده به مردم نیز در چارچوب قوانین و مقررات مورد توجه قرار گیرد و سازوکار‌های قانونی جبران خسارت، در مواردی که مسئولیت و شرایط آن احراز می‌شود، به‌درستی پیگیری شود.

او افزود: توجه به حقوق مشترکان و رسیدگی منصفانه به خسارت‌های وارده، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و افزایش همراهی مردم با مجموعه‌های مسئول در مدیریت و حفاظت از شبکه برق کمک کند.

حمایت قضایی از صیانت از زیرساخت‌های حیاتی

رجایی‌نسب با تأکید بر آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری با مجموعه صنعت برق گفت: دادگستری استان فارس در چارچوب وظایف قانونی خود، حمایت لازم را از اقدامات قانونی دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از تخریب زیرساخت‌ها، مقابله با استفاده‌های غیرمجاز و صیانت از حقوق عمومی به عمل خواهد آورد.

او افزود: انتظار می‌رود مجموعه صنعت برق نیز با پیگیری مستمر پرونده‌ها، ارائه گزارش‌های دقیق و مستند و برقراری ارتباط منظم با مسئولان قضایی، زمینه برخورد مؤثر با تخلفات را فراهم کند. در صورت نیاز، جلسات تخصصی مشترک نیز می‌تواند برای بررسی مشکلات و یافتن راهکار‌های اجرایی ادامه یابد.

رفع موانع توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

رئیس کل دادگستری فارس همچنین با اشاره به ظرفیت‌های استان در توسعه انرژی خورشیدی، بر ضرورت رفع موانع حقوقی و اجرایی پیش روی سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

او گفت: باید از ظرفیت‌های موجود برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی استفاده شود و موانعی که موجب معطل ماندن طرح‌ها و بلااستفاده ماندن زمین‌های اختصاص‌یافته به پروژه‌ها می‌شود، با همکاری دستگاه‌های مسئول برطرف شود.

رجایی‌نسب افزود: در مواردی که طرحی به مرحله اجرا نمی‌رسد و مجوز آن مطابق مقررات لغو می‌شود، لازم است تعیین تکلیف اراضی مربوط نیز با رعایت ضوابط قانونی پیگیری شود تا امکان واگذاری آنها به سرمایه‌گذاران واجد شرایط و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.

او همچنین بر اهمیت مشارکت صنایع در تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز خود از طریق توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تأکید کرد و آن را اقدامی مؤثر در کمک به مدیریت ناترازی انرژی دانست.

تأکید بر تداوم همکاری‌های تخصصی

رئیس کل دادگستری استان فارس در پایان، با تأکید بر ضرورت استمرار همکاری میان دستگاه قضایی و صنعت برق اظهار کرد: حفاظت از شبکه برق، مقابله با سرقت تجهیزات و استفاده‌های غیرمجاز و صیانت از حقوق مشترکان، نیازمند هماهنگی مستمر، اقدام به‌موقع، اطلاع‌رسانی عمومی و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و قانونی است.

او خاطرنشان کرد: دادگستری استان آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت دادسراها، محاکم و کارشناسان متخصص، همکاری لازم را برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با صنعت برق و رفع موانع قضایی و حقوقی این حوزه انجام دهد.

رجایی‌نسب در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای صنعت برق، شهید محمدی و شهدای مجموعه قوه قضائیه و دادگستری، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های کارکنان صنعت برق در حفظ پایداری شبکه و استمرار خدمات‌رسانی به مردم قدردانی کرد.

برچسب ها: دادگستری فارس ، سرقت ، تجهیزات برق ، استخراج رمزارز
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