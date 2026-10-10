باشگاه خبرنگاران جوان - غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، و شهدای جنگ تحمیلی، با تبریک فرارسیدن روز ملی پارالمپیک اظهار داشت: بیست‌وچهارم مهرماه هر سال به‌عنوان روز ملی پارالمپیک نام‌گذاری شده است و با توجه به آغاز اعزام کاروان ورزشکاران جانباز و توان‌یاب کشورمان به بازی‌های پاراآسیایی ژاپن، هماهنگی لازم انجام شد تا پیش از استقرار کاروان در محل برگزاری مسابقات، فرصتی برای گفت‌و‌گو با مردم عزیز و مؤمن ایران فراهم شود.

وی افزود: امیدواریم همان‌گونه که رزمندگان ایران اسلامی در جبهه‌های مختلف با اقتدار و شجاعت می‌درخشند، ورزشکاران جانباز و معلول کشورمان نیز در عرصه رقابت‌های آسیایی افتخارآفرینی کنند و با دست پر به میهن اسلامی بازگردند. متأسفانه هنوز آن‌گونه که شایسته است به ورزش اهمیت نمی‌دهیم، درحالی‌که رهبر شهید انقلاب اسلامی شناختی عمیق از تأثیر ورزش بر زندگی فردی، سلامت و نشاط اجتماعی و همچنین جایگاه بین‌المللی کشور داشتند. یکی از نکات مهم مورد تأکید ایشان این بود که دشمنان تلاش می‌کنند موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف را پنهان کنند، اما پیروزی ورزشکاران ایرانی در میادین بین‌المللی از جمله افتخاراتی است که امکان کتمان آن وجود ندارد؛ زیرا این موفقیت‌ها در برابر دیدگان جهانیان رقم می‌خورد و رسانه‌های بین‌المللی آن را منعکس می‌کنند.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر پیوند میان ایران قوی و ورزش قوی تصریح کرد: قدرت و موفقیت ورزش کشور می‌تواند به تقویت اقتدار ملی کمک کند. ایشان همواره مردم و به‌ویژه مسئولان را به جدی گرفتن ورزش توصیه می‌کردند و بر ضرورت فعالیت ورزشی در سنین مختلف تأکید داشتند. رهبر شهید انقلاب اسلامی همچنین برای قهرمانی ورزشکاران جانباز و معلول ارزشی مضاعف قائل بودند و تأکید داشتند که قهرمانی این عزیزان، به دلیل دشواری‌ها و محدودیت‌هایی که در مسیر ورزش و رقابت با آن مواجه هستند، دو برابر یا حتی بیشتر از قهرمانی ورزشکاران فاقد معلولیت ارزش دارد.

کارگری با بیان اینکه ورزشکاران دارای معلولیت برای رسیدن به موفقیت، علاوه بر دشواری‌های معمول ورزش قهرمانی، با موانع جسمی، امکاناتی و هزینه‌ای نیز مواجه هستند، گفت: امروز ورزشکارانی داریم که با وجود نابینایی، استفاده از ویلچر یا محدودیت‌های شدید حرکتی، در عرصه ورزش فعالیت می‌کنند و به موفقیت می‌رسند.

وی با اشاره به رشته بوچیا افزود: در این رشته حتی ورزشکارانی با شدیدترین محدودیت‌های حرکتی نیز امکان حضور در رقابت‌ها را پیدا می‌کنند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که اراده، انگیزه و فراهم شدن شرایط مناسب تا چه اندازه می‌تواند در شکوفایی استعداد‌های افراد دارای معلولیت مؤثر باشد.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک در ادامه به دستاورد‌های ورزشکاران جانباز و معلول کشورمان طی یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: ورزشکاران ایران در این مدت موفق به کسب ۸۰ مدال در رقابت‌های بین‌المللی شده‌اند که ۳۴ مدال آن طلا بوده است. این افتخارات حاصل تلاش ورزشکاران، مربیان، کادر‌های فنی و مجموعه ورزش پارالمپیکی کشور است.

کارگری با اشاره به موفقیت‌های تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران اظهار داشت: این تیم چند ماه پیش برای نهمین بار عنوان قهرمانی جهان را کسب کرد و بار دیگر قدرت بلامنازع خود را در این رشته به نمایش گذاشت. تیم ملی والیبال نشسته ایران همچنین هشت عنوان قهرمانی در بازی‌های پارالمپیک دارد که افتخاری کم‌نظیر در تاریخ ورزش کشور به شمار می‌رود. در سایر رشته‌ها بویژه در بخش بانوان نیز شاهد موفقیت‌های ارزشمندی بوده‌ایم؛ از جمله فائزه احمدی در رشته پاراتیراندازی و سمیه رحیمی در رشته پاراتیروکمان که موفقیت‌های آنان بخشی از افتخارات ورزش پارالمپیکی ایران در عرصه بین‌المللی است.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک همچنین با اشاره به کسب دو کرسی بین‌المللی از سوی بانوان ورزش ایران تصریح کرد: نکته قابل توجه در موفقیت‌های اخیر ورزش پارالمپیکی کشور، نقش برجسته بانوان است. بانوان ایرانی نه‌تنها در میادین قهرمانی، بلکه در عرصه مدیریت و مسئولیت‌های بین‌المللی نیز حضور مؤثر و موفقی داشته‌اند. درحالی‌که دشمنان جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنند تصویری نادرست از وضعیت زنان در کشور ارائه دهند، بانوان ایرانی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، ورزشی و بین‌المللی فعال، پویا و افتخارآفرین هستند و موفقیت‌های آنان پاسخی روشن به این تبلیغات است.

کارگری با تأکید بر اینکه روز ملی پارالمپیک صرفاً مناسبتی برای تجلیل از قهرمانان نیست، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اهداف این روز، جلب توجه جامعه، خانواده‌ها و مسئولان به ضرورت توسعه ورزش در میان افراد دارای معلولیت است. براساس آمار‌های موجود، بیش از پنج میلیون نفر از جمعیت کشور را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند، اما شمار افرادی که به‌صورت مستمر در فعالیت‌های ورزشی حضور دارند، بسیار کمتر از این ظرفیت است. باید تلاش کنیم افراد بیشتری از این جامعه بزرگ به ورزش روی بیاورند و از آثار مثبت جسمی، روانی و اجتماعی آن بهره‌مند شوند.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک خطاب به افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان گفت: در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف، هیئت‌ها و مجموعه‌های ورزشی مرتبط با ورزش جانبازان، نابینایان، پارادوومیدانی و سایر رشته‌های ورزشی فعالیت می‌کنند. از خانواده‌ها درخواست داریم فرزندان خود را به حضور در این مجموعه‌ها تشویق کنند و زمینه ورود آنان به عرصه ورزش را فراهم سازند. ورزشکارانی همچون ساره جوانمردی، زهرا نعمتی و زنده‌یاد سیامند رحمان نشان داده‌اند که معلولیت مانعی برای دستیابی به بزرگ‌ترین افتخارات ورزشی جهان نیست. ساره جوانمردی با افتخارات متعدد جهانی و آسیایی، زهرا نعمتی به‌عنوان یکی از پرافتخارترین ورزشکاران تاریخ ایران و زنده‌یاد سیامند رحمان با ثبت رکورد تاریخی مهار وزنه ۳۱۰ کیلوگرمی، نمونه‌هایی از توانمندی و اراده ورزشکاران کشورمان هستند. ورزش می‌تواند زندگی افراد دارای معلولیت را متحول کند و علاوه بر ارتقای سلامت جسمی و روحی، زمینه حضور فعال‌تر آنان در جامعه را فراهم آورد.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه ورزش همگانی در میان افراد دارای معلولیت گفت: در این مسیر با حدود ۲۶ دستگاه اجرایی، سازمان و وزارتخانه تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده‌ایم تا از ظرفیت مجموعه‌های مختلف کشور برای حمایت از ورزش جانبازان و معلولان استفاده شود. امیدواریم پس از بازگشت کاروان ایران از بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، این جایزه ملی با حضور رئیس‌جمهور رونمایی شود. در این سامانه، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و همچنین آحاد مردم می‌توانند ثبت‌نام کرده و آمادگی خود را برای مشارکت در توسعه ورزش افراد دارای معلولیت اعلام کنند.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک ادامه داد: این مشارکت می‌تواند در زمینه‌های مختلف از جمله حمایت مالی، تأمین امکانات، ارائه خدمات آموزشی، مربیگری، فعالیت‌های فرهنگی و حمایت‌های معنوی باشد. هدف آن است که تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور برای توسعه ورزش افراد دارای معلولیت به کار گرفته شود. براساس برنامه پیش‌بینی‌شده، هر سال افراد و دستگاه‌هایی که بیشترین و مؤثرترین مشارکت را در توسعه جنبش پارالمپیک داشته‌اند، شناسایی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و جایزه ملی به برترین مشارکت‌کنندگان اهدا می‌شود. همچنین در سطوح استانی و شهرستانی نیز برنامه‌های متناسبی برای تقدیر از فعالان این حوزه پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: انتظار ما این است که مردم، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مختلف کشور در این حرکت ملی مشارکت کنند تا زمینه ورزش کردن برای شمار بیشتری از فرزندان دارای معلولیت ایران فراهم شود.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک در بخش دیگری از سخنان خود به اعزام کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران به پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ اشاره کرد و گفت: این رقابت‌ها با حضور حدود چهار هزار و ۲۰۰ ورزشکار از ۴۵ کشور آسیایی برگزار خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران با ۱۶۶ ورزشکار در ۱۵ رشته ورزشی در این رویداد حضور می‌یابد. برای حضور در این دوره از بازی‌ها مسیر بسیار دشواری را پشت سر گذاشتیم. بخش مهمی از مراحل آماده‌سازی ورزشکاران و برگزاری اردو‌های تیم‌های ملی با شرایط جنگی کشور هم‌زمان بود و این موضوع دشواری‌های فراوانی را برای ورزشکاران، مربیان و مجموعه‌های اجرایی ایجاد کرد.

وی افزود: در برخی موارد، حملات دشمن در نزدیکی محل برگزاری اردو‌های تیم‌های ملی صورت می‌گرفت و این شرایط، برنامه‌ریزی و استمرار تمرینات را با مشکلات جدی مواجه می‌کرد. بیش از ۲۰۰ مجموعه ورزشی کشور هدف حملات دشمن قرار گرفته و حدود ۲۶۰ نفر از ورزشکاران نیز در این دو جنگ به شهادت رسیده‌اند. با وجود این شرایط، مجموعه ورزش کشور برای حفظ آمادگی و اعزام کاروان ایران تلاش گسترده‌ای انجام داده است. ورزشکاران، مربیان، سرپرستان، فدراسیون‌های ورزشی، بخش‌های فرهنگی، کمیته ملی پارالمپیک و تمامی عوامل اجرایی در ماه‌های گذشته زحمات فراوانی متحمل شده‌اند تا کاروان جمهوری اسلامی ایران با آمادگی مناسب در این رقابت‌ها حضور پیدا کند.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک با تأکید بر اینکه اهداف حضور ایران در بازی‌های پاراآسیایی صرفاً به نتایج ورزشی محدود نمی‌شود، اظهار داشت: ما تنها برای کسب مدال و مقام به ناگویا نمی‌رویم، بلکه وظیفه داریم پیام ملت ایران را نیز در این رویداد بزرگ آسیایی به گوش جهانیان برسانیم. کاروان جمهوری اسلامی ایران با الهام از روحیه ایثار، مقاومت و اقتدار ملت ایران، «جان‌فدای ایران قوی» نام‌گذاری شده و شعار آن نیز «به یاد کودکان هیروشیما، غزه و میناب» انتخاب شده است.

کارگری با اشاره به فلسفه انتخاب این نام و شعار گفت: ملت ایران در شرایط دشوار جنگ، ایستادگی و مقاومت خود را به نمایش گذاشت و ما تلاش کرده‌ایم این روحیه را در هویت فرهنگی و رسانه‌ای کاروان ورزشی کشورمان منعکس کنیم. برای حضور کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، سه رویکرد اصلی تعریف کرده‌ایم؛ نخست، انتقال پیام مظلومیت ملت ایران، دوم، نمایش اقتدار و توانمندی ایران و سوم، معرفی فرهنگ غنی و کهن ایرانی به مردم آسیا و جهان.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک تصریح کرد: ورزش، به‌ویژه در رقابت‌های بزرگ بین‌المللی، ظرفیت کم‌نظیری برای معرفی ملت‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و انسانی دارد. همان‌گونه که موفقیت ورزشکاران در میادین جهانی قابل کتمان نیست، حضور کاروان ایران نیز می‌تواند فرصتی برای انعکاس واقعیت‌های کشورمان و نمایش توانمندی فرزندان ایران باشد.

کارگری در ادامه سخنان خود، با دعوت از آنا جهانگرد، دختر ۹ ساله جانباز مدرسه شجره طیبه میناب، برای حضور در جایگاه سخنرانی، وی را به نمازگزاران معرفی کرد و گفت: آنا جهانگرد از دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب است که ۱۶۸ نفر از همکلاسی‌ها و هم‌مدرسه‌ای‌های او به شهادت رسیده‌اند. این دختر ۹ ساله به‌عنوان سرپرست معنوی کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران با نام «جان‌فدای ایران قوی» در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ معرفی شده است. آنا در این حادثه از ناحیه لگن و شکم دچار جراحات شدید شده و تاکنون دو مرحله عمل جراحی را پشت سر گذاشته است و همچنان به ادامه درمان نیاز دارد.

کارگری با اشاره به انتخاب این دختر ۹ ساله به‌عنوان سرپرست معنوی کاروان ایران گفت: آنا جهانگرد به همراه مادر خود در کنار کاروان جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا حضور خواهد داشت تا نمادی از مظلومیت کودکان ایرانی و پیام‌آور رنج و ایستادگی ملت ایران باشد. حضور آنا در این رویداد صرفاً جنبه نمادین ندارد، بلکه فرصتی است تا مظلومیت مردم و کودکان ایران در عرصه بین‌المللی بازتاب یابد و افکار عمومی جهان با بخشی از واقعیت‌های جنگ علیه ملت ایران آشنا شوند.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک درباره شعار کاروان نیز گفت: انتخاب نام سه شهر هیروشیما، غزه و میناب در کنار یکدیگر، با هدف یادآوری رنج کودکان قربانی جنگ و حملات نظامی در دوره‌های مختلف تاریخی صورت گرفته است.

وی با انتقاد شدید از عملکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی، این اقدامات را ادامه سیاست‌های تجاوزکارانه و جنایت‌بار آنان دانست و تأکید کرد: هدف ما این است که از ظرفیت حضور کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی برای انتقال پیام مظلومیت کودکان و مردم کشورمان استفاده کنیم. ملت ایران در جنگ اخیر نشان داد که از اقتدار، اراده و توانمندی بالایی برخوردار است و توانسته در برابر قدرت‌هایی که خود را برتر از دیگر کشور‌ها می‌دانند، ایستادگی کند.

کارگری با اشاره به بیانات حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای درباره جایگاه و اقتدار ملت ایران افزود: امروز باید پیام قدرت و توانمندی ملت ایران را به جهان منتقل کنیم. ملت ایران در برابر دشمن ایستادگی کرد و اجازه نداد اهداف اعلام‌شده آنان محقق شود. دشمنان برای حمله به کشورمان اهداف و راهبرد‌هایی را اعلام کرده بودند، اما در دستیابی به آنها ناکام ماندند. جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها از خود دفاع کرد، بلکه به دستاورد‌های مهمی نیز رسید که نشان‌دهنده قدرت و اقتدار ملت ایران است.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک خاطرنشان کرد: یکی از پیام‌هایی که کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا دنبال خواهد کرد، نمایش همین اقتدار، توانمندی و روحیه مقاومت ملت ایران است. ورزشکاران ما با حضور در میدان رقابت و تلاش برای کسب افتخار، نمایندگان شایسته‌ای برای انتقال این پیام خواهند بود.

کارگری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به دشواری رقابت‌های پیش‌روی ورزشکاران ایران گفت: با وجود تمامی تلاش‌های انجام‌شده برای آماده‌سازی کاروان، می‌دانیم که در این دوره از بازی‌ها با رقابت‌های بسیار سختی مواجه خواهیم بود. کشور‌های آسیایی در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در ورزش پارالمپیکی انجام داده‌اند و رقبای قدرتمند و جدیدی در رشته‌های مختلف ظهور کرده‌اند. ورزشکاران و مربیان کشورمان تمام توان خود را برای کسب بهترین نتایج به کار خواهند گرفت، اما در کنار تلاش، برنامه‌ریزی و آمادگی فنی، به دعای خیر مردم مؤمن و شریف ایران نیز نیازمندیم.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک با قدردانی از حمایت‌های مردم و تمامی مجموعه‌هایی که در آماده‌سازی کاروان نقش داشته‌اند، تأکید کرد: امیدواریم فرزندان ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا با اتکا به خداوند متعال، تلاش و اراده خود و دعای خیر مردم، موفق به کسب افتخارات ارزشمند شوند و با سربلندی به کشور بازگردند.

کارگری در پایان با اشاره به اهمیت توکل به خداوند در تمامی امور، ابراز امیدواری کرد که کاروان «جان‌فدای ایران قوی» علاوه بر موفقیت در عرصه رقابت‌های ورزشی، بتواند پیام اقتدار، فرهنگ و مظلومیت ملت ایران را نیز به‌خوبی به جهانیان منتقل کند.

منبع: کمیته ملی پارالمپیک