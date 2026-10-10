باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیا‌مالی وزیر ورزش و جوانان آغاز سومین دوره المپیاد «جام پرچم» را به جوانان، ورزشکاران و مردم‌شریف روستا‌های کشور تبریک گفت.

در متن پیام وزیر ورزش و جوانان آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و والامقام و شهدای گرانقدر ایران اسلامی و بزرگداشت یاد و نام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، آغاز سومین دوره المپیاد «جام پرچم» را به جوانان، ورزشکاران و مردم شریف روستا‌های کشور تبریک می‌گویم.

روستا‌های ایران بخش مهمی از هویت و سرمایه انسانی کشور هستند و نوجوانان و جوانان مستعد بسیاری در این مناطق زندگی می‌کنند که برای شکوفایی توانایی‌های خود، بیش از هر چیز به فرصت نیاز دارند. «جام پرچم» باید یکی از همین فرصت‌ها باشد؛ میدانی برای حضور، رقابت، شناسایی استعداد‌ها و فراهم کردن مسیر پیشرفت جوانانی که می‌توانند از یک زمین ساده روستایی، راه خود را تا سطوح بالای ورزش کشور و حتی میادین بین‌المللی طی کنند.

توجه به ورزش روستایی بخشی از سیاست توسعه متوازن و تحقق عدالت ورزشی است. دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان، بر عدالت و توجه به مناطق کمتر برخوردار تأکید دارند و در ورزش نیز باید تلاش کنیم محل زندگی، مانعی برای دسترسی جوانان به امکانات، رقابت و مسیر پیشرفت نباشد.

سومین دوره «جام پرچم» به‌صورت همزمان با حضور تمامی استان‌ها در چهار استان آغاز می‌شود؛ اما اهمیت این رویداد تنها به برگزاری مسابقات محدود نیست. استعداد‌هایی که در این رقابت‌ها شناسایی می‌شوند باید ثبت، رصد و به مربیان و مجموعه‌های تخصصی معرفی شوند تا پس از پایان مسابقات نیز امکان ادامه مسیر برای آنان فراهم باشد. جام پرچم زمانی به هدف اصلی خود می‌رسد که میان ورزش روستایی و مسیر قهرمانی کشور پیوندی واقعی ایجاد کند.

از همه مدیران، مربیان، داوران، دهیاران، شورا‌های اسلامی روستاها، خانواده‌ها و دست‌اندرکاران برگزاری این دوره قدردانی می‌کنم و به نوجوانان و جوانان شرکت‌کننده بشارت می‌دهم که حضور در این میدان، خود آغاز یک مسیر ارزشمند است.

امیدوارم سومین دوره المپیاد «جام پرچم» به فرصتی برای گسترش ورزش در روستاها، کشف استعداد‌های تازه و ایجاد مسیر‌های جدید برای آینده جوانان این مناطق تبدیل شود و روزی پرچم پرافتخار ایران به دست همین استعداد‌ها در بلندترین سکو‌های ورزش جهان به اهتزاز درآید.

احمد دنیامالی

وزیر ورزش و جوانان