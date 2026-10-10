باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کاویانپور، رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تراز دریای خزر در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته و این موضوع باید به‌عنوان یکی از نشانه‌های مهم تغییرات هیدرواقلیمی منطقه مورد توجه قرار گیرد. کاهش تراز خزر حاصل برهم‌کنش چند عامل است، اما افزایش دما و تبخیر و همچنین کاهش جریان‌های ورودی رودخانه‌ای از عوامل مهم در تغییر تراز آن هستند.

این مقام مسئول گفت: مطالعات جدید نیز کاهش قابل توجه جریان ورودی رودخانه‌های اصلی به خزر، به‌ویژه رود ولگا، و افزایش تبخیر را در تغییر تراز این پهنه آبی مؤثر دانسته‌اند. نکته مهم این است که مسئله خزر فقط کاهش سطح آب نیست؛ کاهش تراز می‌تواند پیامد‌هایی برای اکوسیستم، تالاب‌های ساحلی، شیلات، بنادر و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی پیرامون خزر داشته باشد؛ بنابراین پایش مستمر تراز، ورودی رودخانه‌ها، تبخیر و سایر مؤلفه‌های تراز آبی ضروری است.

او افزود: در حال حاضر تراز دریای خزر از میزان حداقل ۵۰۰ ساله اخیر پایین‌تر رفته است و لذا زنگ خطری برای تمام فعالیت‌ها در حوزه دریای خزر به صدا در آمده است؛ پیش‌بینی‌ها بر ادامه این کاهش در آینده خبر می‌دهند. سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌ها و به ویژه موسسه تحقیقات آب، برنامه اقدام ملی برای مدیریت و سازگاری شرایط حدی نوسانات دریای خزر در افق ۲۰ سال آینده را تدوین و در شورای عالی آمایش به تصویب رسانده که راهنمای فعالیت تمام دستگاه‌ها است و با الزامات و پایش عملکرد راهبری می‌شوند.