باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی کشور، بر ضرورت تداوم رشد بخش کشاورزی و هم‌افزایی همه فعالان این حوزه برای تحقق اهداف تولید تأکید کرد.

وی با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در سال گذشته، این بخش را یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصاد کشور دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از توان تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات تأکید کرد.

توسعه صادرات محصولات کشاورزی نیز از محورهای مورد توجه در سیاست‌گذاری این بخش است؛ موضوعی که با افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصولات و تقویت زنجیره تولید و عرضه می‌تواند زمینه حضور بیشتر محصولات ایرانی در بازارهای خارجی را فراهم کند.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در این مراسم درباره موضوع حذف ارز ترجیحی سخن گفت؛ موضوعی که بررسی دقیق اظهارات وی درباره چگونگی اجرای این سیاست و آثار آن بر تولیدکنندگان، هزینه‌های تولید و بازار محصولات کشاورزی، برای تبیین ابعاد اقتصادی آن اهمیت دارد.

آغاز سال زراعی جدید در شرایطی است که مدیریت منابع آب، افزایش بهره‌وری، حمایت از کشاورزان و ایجاد توازن میان تولید، مصرف و صادرات، از الزامات دستیابی به تولید پایدار به شمار می‌رود.

در این مسیر، هماهنگی میان سیاست‌های حمایتی، تأمین نهاده‌های کشاورزی و برنامه‌ریزی برای بازارهای صادراتی می‌تواند به تقویت تولید داخلی و ارتقای جایگاه محصولات کشاورزی ایران در بازارهای منطقه‌ای کمک کند.

غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، چند محور مهم درباره دانش‌بنیان‌ها، فناوری‌های نوین، کاهش وابستگی به واردات و افزایش بهره‌وری پیدا کردم. بر اساس این اظهارات، می‌توان خبر آیین آغاز سال زراعی ۱۴۰۵ـ۱۴۰۶ را با رویکردی اقتصادی و فناورانه تنظیم کرد.