باشگاه خبرنگاران جوان -ابراهیم مهربان در حاشیه همایش بزرگ ورزش صبحگاهی با اشاره به اهمیت گسترش ورزش‌های همگانی اظهار کرد: ورزش‌های همگانی می‌توانند روح سلامتی، شادابی و نشاط را در جامعه تقویت کنند و زمینه حضور بیشتر مردم در فعالیت‌های ورزشی را فراهم سازند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان گیلان افزود: این استان از استعدادها و ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه ورزش برخوردار است و بهره‌گیری مناسب از این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ ورزش و افزایش مشارکت عمومی در فعالیت‌های بدنی داشته باشد.

مهربان برگزاری همایش‌های ورزش صبحگاهی را اقدامی مؤثر در راستای تحقق این هدف دانست و تصریح کرد: اجرای چنین برنامه‌هایی علاوه بر ارتقای سطح سلامت عمومی، زمینه‌ساز افزایش نشاط اجتماعی، تقویت روحیه جمعی و نهادینه شدن فرهنگ ورزش در میان اقشار مختلف جامعه است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه میان شهرداری لاهیجان و فدراسیون ورزش‌های همگانی خاطرنشان کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، انتخاب لاهیجان به‌عنوان «پایتخت ورزش روزانه» در دستور کار قرار دارد؛ موضوعی که می‌تواند به معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های ورزشی و اجتماعی این شهرستان و توسعه برنامه‌های ورزش همگانی کمک کند.

وی در پایان بر ضرورت تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و مجموعه‌های ورزشی برای گسترش ورزش همگانی تأکید کرد و گفت: فراهم کردن بستر مناسب برای حضور روزانه مردم در فعالیت‌های ورزشی، گامی مهم در مسیر ارتقای سلامت جامعه و افزایش نشاط عمومی است.

منبع: روابط عمومی