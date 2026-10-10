مادر شهید محمود نریمانی با اشاره به اهمیت نگاه و رویکرد تربیتی فرزندش گفت: فرزندم را براساس شریعت اسلام تربیت کردم و ملاکم تربیت دینی بود. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مادر شهید مدافع حرم محمود نریمانی با حضور در برنامه زنده نگاه مردم با بیان خاطراتی از دوران کودکی فرزندش گفت: محمود از همان سال‌های کودکی علاقه زیادی به پلیس شدن و تأمین امنیت مردم داشت و همواره درباره وظیفه نیروهای امنیتی و انتظامی پرسش می‌کرد.

وی با اشاره به علاقه فرزندش به نیروهای پلیس اظهار کرد: محمود وقتی مأموران پلیس را در خیابان می‌دید، درباره کار آنها سؤال می‌کرد و می‌گفت که دوست دارد روزی در مسیر تأمین امنیت مردم فعالیت کند.

مادر شهید نریمانی به مجری سیمای البرز افزود: علاقه محمود به امنیت و خدمت به مردم از همان دوران کودکی در وجود او شکل گرفته بود و بعدها این روحیه در مسیر زندگی و انتخاب او برای دفاع از مردم و حریم اهل‌بیت(ع) نمود پیدا کرد.

وی همچنین به تأکید خود بر تربیت اخلاقی فرزندان اشاره کرد و گفت: همیشه به بچه‌هایم سفارش می‌کردم دروغ نگویند و راستگویی را در زندگی رعایت کنند، چراکه اعتقاد داشتم سلامت اخلاقی فرزندان از همین اصول ساده آغاز می‌شود.

مادر شهید نریمانی خاطره‌ای از دوران سربازی یکی از فرزندانش بیان کرد و گفت: در ماجرایی که یکی از برادران محمود در پادگان حضور داشت، محمود در پاسخ به تماس تلفنی، حقیقت ماجرا را همان‌گونه که بود بیان کرد و وقتی از او درباره این موضوع سؤال کردم، گفت خودت گفته‌ای دروغ نگو، من هم دروغ نگفتم.

وی در این گفت‌وگو زنده تلویزیونی ادامه داد: این خاطره برای من نشان داد که آموزش‌های اخلاقی در خانواده، زمانی ارزش خود را نشان می‌دهد که فرزند حتی در شرایطی که می‌تواند به‌راحتی خلاف واقع را بگوید، باز هم صداقت را انتخاب کند.

مادر شهید محمود نریمانی درباره لحظه اطلاع از شهادت فرزندش نیز گفت: روز شهادت محمود، شرایط عجیبی داشتم و بدون اینکه از شهادت او خبر داشته باشم، اضطراب و نگرانی شدیدی در وجودم احساس می‌کردم.

وی به مخاطبان سیمای البرز افزود: همان شب پدر محمود با من تماس گرفت و از من خواست خودم را آماده کنم و صبور باشم. سپس خبر شهادت محمود را به من داد و گفت محمود زخمی نشده، بلکه به شهادت رسیده است.

مادر این شهید مدافع حرم با اشاره به اینکه پیکر فرزندش همان شب به خانواده رسید، اظهار کرد: شاید برای مادرانی که سال‌ها در انتظار پیکر فرزند شهیدشان ماندند، این انتظار بسیار سخت‌تر بوده باشد؛ اما برای من خبر شهادت و بازگشت پیکر محمود در فاصله کوتاهی اتفاق افتاد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه صبر خانواده‌های شهدا حاصل لطف خداوند است، گفت: ما کاری نکرده‌ایم و هرچه بوده خواست و دست خداوند بوده است. امیدوارم راه شهدا ادامه پیدا کند و نسل جوان با الگو قرار دادن شهدا، مسیر ایمان، خدمت و ایستادگی را ادامه دهد.