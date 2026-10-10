باشگاه خبرنگاران جوان - ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید نفت به تراستی‌های بدهکار واگذار می‌شد، گفت: بخشی از فروش نفت را به ۴ تراستی دادند که اینها بدهکار نفتی هستند و شعام هم رسماً اعلام کرده که به کسانی که بدهکار نفتی هستند نباید نفت برای فروش داد اما بعد از تغییر مدیریت در شرکت نفت، این مجوزها داده شده است.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس بیان کرد: سازمان بازرسی به موضوع ورود کرده و اینها تضمین لازم را هم نداده بودند. بعلاوه اینکه ۸.۵ دلار در هر بشکه تخفیف قائل شدند که برای اینها بیش از یک و نیم میلیارد دلار منفعت دارد.

بیاتی با بیان اینکه سوال ما از وزیر این است که این فروش با چه شرایطی بوده، آن هم در زمانی که فروش نفت ما آزاد بوده است؟، بیان کرد: اگر آقای پاکنژاد استعفا هم نمی‌داد باید پاسخگوی مجلس می‌بود و حتماً استیضاح می شد و ما هم سوالاتی که داریم را همچنان دنبال خواهیم کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به لغو قراردادهای نفتی با چین و نگرانی از وقوع کرسنت دوم، اظهار کرد: شرکت ملی نفت با ۷ پالایشگاه در چین قرارداد ۲ ساله داشته که طبق آن می‌بایست نفت را مستقیم به آنها تحویل می‌دادیم اما این قرارداد بعد از ۶ ماه به صورت یک طرفه لغو شده است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس تصریح کرد: چرا تیم جدید شرکت نفت قراردادی که برای تامین نیازهای ضروری کشور و تامین کالاهای اساسی کفایت می کرد را لغو کرده و حالا پالایشگاه‌های چینی دنبال خسارت هم هستند. چیزی شبیه کرسنت دوم دارد تکرار می‌شود.

بیاتی با بیان اینکه تحقیق و تفحص از این موضوع در کمیسیون انرژی مجلس شروع شده، گفت: ما از دستگاه قضایی هم می خواهیم با کسانی که موجب اختلال در سیستم اقتصادی کشور می‌شوند، برخورد کند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس تاکید کرد: وزارت نفت ما اصلاً وزارت زمان جنگ نیست و حتماً مجلس شورای اسلامی از حوزه نظارتی ورود کرده و ماجرا را پیگیری می‌کند.