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اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه؛ از بحران مدارس تا تقابل با پلیس + فیلم

اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه که با مطالباتی درباره کمبود معلم، فرسودگی مدارس و نابرابری آموزشی آغاز شد، با تشدید برخورد پلیس و افزایش بازداشت‌ها به بحرانی گسترده میان نوجوانان و دولت تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانش‌آموزان فرانسوی به مشکلاتی مانند کلاس‌های پرجمعیت، کمبود معلم، فرسودگی ساختمان‌های مدارس، ضعف امکانات آموزشی و نابرابری میان مناطق برخوردار و محروم اعتراض دارند. به گفته معترضان، بی‌توجهی به این مشکلات در سال‌های گذشته، دامنه اعتراض‌ها را گسترش داده و مطالبات آموزشی را به جنبشی سراسری تبدیل کرده است.

همزمان، گزارش‌ها از استفاده پلیس از گاز اشک‌آور، باتوم و گلوله‌های لاستیکی و زخمی‌شدن صدها دانش‌آموز حکایت دارد. بازداشت بیش از ۶ هزار نفر نیز انتقادها از شیوه برخورد نیروهای امنیتی را افزایش داده است؛ هرچند دولت فرانسه برخورد پلیس را با هدف مقابله با خشونت و حفظ نظم توجیه می‌کند، منتقدان معتقدند راه‌حل بحران، رسیدگی به مشکلات آموزشی است، نه تشدید برخوردهای امنیتی.

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