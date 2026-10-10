باشگاه خبرنگاران جوان - دانش‌آموزان فرانسوی به مشکلاتی مانند کلاس‌های پرجمعیت، کمبود معلم، فرسودگی ساختمان‌های مدارس، ضعف امکانات آموزشی و نابرابری میان مناطق برخوردار و محروم اعتراض دارند. به گفته معترضان، بی‌توجهی به این مشکلات در سال‌های گذشته، دامنه اعتراض‌ها را گسترش داده و مطالبات آموزشی را به جنبشی سراسری تبدیل کرده است.

همزمان، گزارش‌ها از استفاده پلیس از گاز اشک‌آور، باتوم و گلوله‌های لاستیکی و زخمی‌شدن صدها دانش‌آموز حکایت دارد. بازداشت بیش از ۶ هزار نفر نیز انتقادها از شیوه برخورد نیروهای امنیتی را افزایش داده است؛ هرچند دولت فرانسه برخورد پلیس را با هدف مقابله با خشونت و حفظ نظم توجیه می‌کند، منتقدان معتقدند راه‌حل بحران، رسیدگی به مشکلات آموزشی است، نه تشدید برخوردهای امنیتی.