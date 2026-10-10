باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سلیمانی با بیان اینکه مرز باریکی بین سرماخوردگی‌های فصلی و آنفولانزا وجود دارد، اظهار داشت: تفاوت اصلی در شدت و سرعت بروز علائم است. سرماخوردگی معمولاً با آبریزش بینی، عطسه و گلودرد خفیف به تدریج آغاز می‌شود، اما آنفولانزا با شروعی بسیار ناگهانی، همراه با تب بالا، لرز، بدن‌درد شدید و خستگی مفرط خود را نشان می‌دهد.

این متخصص بیماری‌های عفونی تأکید کرد: اشتباه رایج بسیاری از هموطنان در این روزها، استفاده خودسرانه از آنتی‌بیوتیک‌هاست. باید بدانیم که آنتی‌بیوتیک‌ها صرفاً بر روی باکتری‌ها مؤثر هستند و هیچ اثری بر ویروس‌های آنفولانزا یا سرماخوردگی ندارند. مصرف بی‌رویه و خودسرانه آنتی‌بیوتیک، نه تنها کمکی به بهبودی نمی‌کند، بلکه باعث مقاومت دارویی بدن در آینده می‌شود.

دکتر سلیمانی برای پیشگیری از ابتلا یا کاهش شدت بیماری، نکات زیر را برای شهروندان البرزی توصیه کرد:

۱. واکسیناسیون؛ بهترین سپر دفاعی: دریافت واکسن آنفولانزا، به‌ویژه برای گروه‌های پرخطر (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، کادر درمان و کودکان) اکیداً توصیه می‌شود. زمان طلایی تزریق واکسن قبل از اوج‌گیری پیک بیماری است.

۲. شست و شوی مکرر دست بخصوص قبل از غذاخوردن و آشامیدن و بعد از ورود به منزل

۳. تهویه محیط؛ دشمن ویروس: در محیط‌های سربسته مانند ادارات، مدارس و منازل، جریان هوای تازه را برقرار کنید. تجمع ویروس‌ها در هوای راکد، احتمال ابتلا را به شدت افزایش می‌دهد.

۴. استراحت و مایعات؛ درمان اصلی: در صورت ابتلا، استراحت در منزل، مصرف مایعات ، سوپ‌های مقوی و میوه‌های حاوی ویتامین C، استفاده از استامینوفن در صورت بروز تب ، سیستم ایمنی بدن را برای مقابله با ویروس تقویت می‌کند.

۵. استفاده از ماسک برای گروه‌های پرخطر از جمله افراد مسن ، دارای بیماریهای مزمن و خانم های باردار در اماکن شلوغ و پرازدحام که امکان سرایت بیماری آنفلوانزا وجود دارد

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که علائمی مانند تنگی نفس، درد قفسه سینه، تب مداومی که بیش از ۳ روز طول کشیده و یا کاهش سطح هوشیاری مشاهده کردید، حتماً از خوددرمانی پرهیز کرده و در سریع‌ترین زمان به مراکز درمانی مراجعه کنید.