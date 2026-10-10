رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: با وجود برخی محدودیت‌ها برای جذب نیرو و سیاست دولت برای انقباضی کردن جذب در ستاد وزارتخانه‌ها، تلاش می‌کنیم برای جذب نخبگان محدودیت ایجاد نکنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور  در آیین تبادل تفاهم‌نامه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سازمان اداری استخدامی کشور، با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری با معاونت علمی رئیس‌جمهور، استفاده از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان در آموزش تخصصی مدیران و توسعه مهارت‌های مورد نیاز نظام اداری را از محورهای این همکاری دانست.

وی با بیان اینکه دولت، معاونت علمی و سازمان برنامه و بودجه بر ضرورت میدان دادن به جوانان و نخبگان برای حل مسائل کشور اعتقاد دارند، اظهار کرد: با وجود برخی محدودیت‌ها برای جذب نیرو در حوزه‌های مختلف و سیاست دولت برای انقباضی کردن جذب در ستاد وزارتخانه‌ها، تلاش می‌کنیم برای جذب نخبگان محدودیت ایجاد نکنیم و به آنان فرصت دهیم تا در حل مسائل و مشکلات نظام حکمرانی و اجرایی کشور نقش‌آفرینی کنند.

رفیع‌زاده با اشاره به ابلاغ مجوز جذب نخبگان افزود: با طی شدن فرایندهای مربوط، این افراد وارد نظام اداری و اجرایی کشور خواهند شد.

بازتعریف نقش مرکز آموزش مدیریت دولتی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان در پیشبرد برنامه‌های این سازمان گفت: اعتقاد داریم شرکت‌های دانش‌بنیان نیز می‌توانند نقش مؤثری در این مسیر داشته باشند و باید از ظرفیت و توانمندی‌های آن‌ها استفاده کنیم.

رفیع‌زاده با اشاره به نقش مرکز آموزش مدیریت دولتی در تربیت و توسعه نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: این مرکز جایگاه ویژه‌ای در آموزش و تربیت کارکنان دولت داشته است، اما در مقطعی شاید توجه کافی به ظرفیت و نقش آن نمی‌شد. در دولت چهاردهم به دنبال این هستیم که این مرکز با کمک معاونت علمی بتواند نقش اصلی خود را ایفا کند.

وی با اشاره به سابقه حضور برخی مدیران کشور در این مرکز افزود: شماری از چهره‌های نظام اجرایی، از جمله اسحاق جهانگیری، احمد عبدالعلی‌زاده و محسن حاجی‌میرزایی، تجربه آموزش در مرکز آموزش مدیریت دولتی را داشته‌اند و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه این مرکز در تربیت مدیران است.

انتخاب مدیران بر اساس شایستگی و آموزش تخصصی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه دولت چهاردهم دو هدف را در حوزه مدیریت دنبال می‌کند، گفت: هدف نخست، انتخاب و انتصاب صحیح مدیران بر اساس شایستگی‌های عمومی و تخصصی است که در قالب مصوبه شورای عالی اداری ابلاغ شده و در حال اجراست. هدف دوم نیز برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای مدیرانی است که انتخاب شده‌اند یا در آینده انتخاب خواهند شد.

رفیع‌زاده با تأکید بر اهمیت آموزش مدیران توضیح داد: تصمیم‌های یک مدیرکل می‌تواند بر حوزه‌های مختلف اثرگذار باشد. در نظام مدیریتی، تصمیم یک فرد ممکن است بر زندگی کارکنان، از زمان اشتغال تا بازنشستگی، و حتی بر وضعیت خانواده‌های آنان تأثیر بگذارد. بنابراین، مدیران باید هم بر اساس شایستگی و دانش لازم انتخاب شوند و هم آموزش‌های صحیح دریافت کنند.

وی با اشاره به همکاری معاونت علمی برای فراهم کردن بستر آموزش تخصصی مدیران اظهار کرد: در دولت چهاردهم فرایند انتخاب مدیران بر اساس شایستگی از سال گذشته ابلاغ شده و در حال اجراست و اکنون با کمک و حمایت معاونت علمی، بستری حرفه‌ای برای آموزش آنان فراهم می‌شود.

توجه ویژه به فناوری‌های نوین و دولت هوشمند

رفیع‌زاده با اشاره به محورهای آموزشی مورد توجه در این برنامه گفت: حوزه فناوری اطلاعات، امنیت سایبری، هوش مصنوعی و دولت هوشمند از جمله موضوعاتی هستند که توجه ویژه‌ای به آن‌ها داریم.

وی افزود: هدف این است که مجموعه آموزشی بتواند گواهینامه‌ای ارائه کند که نشان‌دهنده توانایی و صلاحیت افراد برای پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی باشد و در حوزه فناوری اطلاعات نیز بتوان به دانش و مهارت افرادی که این آموزش‌ها را گذرانده‌اند، اعتماد کرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان را از ویژگی‌های مهم این برنامه دانست و گفت: قرار نیست صرفاً مجموعه دولتی متولی آموزش باشد؛ بلکه از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های خبره‌ای که در این حوزه حرفی برای گفتن دارند، استفاده می‌کنیم و به آن‌ها میدان می‌دهیم تا در تحقق این هدف نقش‌آفرینی کنند.

رفیع‌زاده در پایان از معاون علمی رئیس‌جمهور و همکاران او برای توجه به موضوع نخبگان، دانش نوین و فناوری‌های جدید قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجموعه‌های مختلف، زمینه توسعه و پیشرفت کشور فراهم شود.

منبع: سازمان اداری و استخدامی

برچسب ها: جذب نخبگان ، استخدام دولت
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