باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علی مهدوی، عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به معضل کمبود ظرفیت هنرستان‌ها اشاره کرد و گفت: اینکه آموزش و پرورش بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، صرفاً به دنبال توسعه سنواتی و فشار برای ورود دانش‌آموزان به هنرستان‌هاست، رویکردی اشتباه است.

او ادامه داد: وقتی خانواده‌ای برای ثبت‌نام فرزندش به هنرستان مراجعه می‌کند و با پاسخِ ظرفیت نداریم مواجه می‌شود، یعنی ما در برنامه‌ریزی دچار شکاف شده‌ایم.

عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی افزود: برای اینکه بتوانیم غول کنکور را از سر راه دانش‌آموزان برداریم و بازار کار را رونق دهیم، باید هنرستان‌ها را به مقصد اصلی دانش‌آموزان تبدیل کنیم. اما این کار نیازمند تجهیزات، کارگاه و نیروی متخصص است. صرفِ سیاست‌گذاری عددی (اینکه چند درصد دانش‌آموز به کدام رشته بروند) بدون پشتوانه زیرساختی، دردی از کشور دوا نمی‌کند.

مهدوی راهکار برون‌رفت از این معضل را یک عزم ملی دانست و تأکید کرد: امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به دانش‌آموختگان مهارتی نیاز دارد. برای این منظور، باید یک جهاد برای تکمیل و تجهیز هنرستان‌ها در کشور راه بیفتد.

وی افزود: این امر با کمک خیرین مدرسه‌ساز، همراهی سازمان‌های مرتبط که نیازمند نیروی انسانی ماهر هستند و تصمیمات قاطع در هیئت دولت امکان‌پذیر است. اگر زیرساخت فراهم باشد، هم رغبت دانش‌آموزان به رشته‌های فنی افزایش می‌یابد و هم آینده شغلی آن‌ها تضمین خواهد شد.