مهلت انتخاب رشته متقاضیان رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کننده درآزمون سراسری(به جز رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی ) تا جمعه ۲۴ مهر تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنا بر اعلام مرکز سنجش ، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، کلیه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی می­ باشند (به جز رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داورسازی و دامپزشکی) می توانند تا ساعت ۲۴ جمعه ۲۴ مهر با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. داوطلبان لازم است با استفاده از کد دسترسی مندرج در ذیل کارنامه و کد ملی به سامانه وارد شده و پس از پرداخت وجه انتخاب رشته نسبت به انتخاب حداکثر یکصد رشته و محل متناسب با گروه آزمایشی مربوطه اقدام نمایند.

داوطلبانی که علاوه بر گروه آزمایشی اصلی در گروههای هنر و زبان خارجی شرکت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده اند، می توانند در صورت تمایل رشته/ محل های این گروه را در میان انتخاب های یکصدگانه خود منظور نمایند.

لازم به ذکر است متقاضیان گروه آزمایشی علوم تجربی که در کارنامه اعلام نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته شده‌اند توجه داشته باشند که رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی واحدهای دانشگاه‌ آزاد اسلامی در دفترچه راهنمای انتخاب رشته سازمان سنجش درج شده است لذا داوطلبان می توانند کدرشته محلهای فوق را که مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی است در فرم انتخاب رشته سازمان سنجش با توجه به اولویت درج نمایند.

داوطلبان واجد شرایط سهمیه بهیاری می توااند یکی از چهار رشته پرستاری، تکنولوژی اتاق عمل ، هوشبری و فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی را صرفاً در یکی از واحدهای مجری این رشته ها در استان محل اشتغال خود انتخاب نمایند. این رشته ها به صورت کدهای مستقل در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج شده است. انتخاب رشته / محل های سهمیه بهیاری در خارج از استان محل اشتغال منجر به حذف رشته/ محل های انتخابی داوطلب خواهد شد.

داوطلبانی که رشته/ محل مورد نظر خود را در دفترچه رشته های با آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی نمی یابند ، توجه داشته باشند که بیش از ۹۵ درصد رشته / محل های دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون هستند که در صورت تمایل با مراجعه به سامانه www.azmoon.org می­ توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

داوطلبان لازم است ابتدا از وجود رشته / محل مورد علاقه خود در دفترچه راهنمای انتخاب رشته اطمینان حاصل کنند و سپس اقدام به پرداخت وجه انتخاب رشته دوره مربوطه کنند.