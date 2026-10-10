رئیس‌جمهور اوکراین، توافق ترامپ با پوتین برای تسهیل صادرات گازوئیل روسیه و لغو موقت تحریم‌های سوخت این کشور را امتیازی یک‌جانبه به مسکو دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای لغو یک‌جانبه تحریم‌های روسیه و فراهم کردن امکان صادرات گازوئیل این کشور را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را اقدامی ناعادلانه و هدیه‌ای به ولادیمیر پوتین توصیف کرد.

زلنسکی روز جمعه در گفت‌وگویی تلفنی با پایگاه خبری آکسیوس گفت: «این تصمیم شبیه هدیه‌ای برای تولد پوتین به نظر می‌رسد. واقعاً وحشتناک است.» او تأکید کرد که توافق بر سر صادرات گازوئیل روسیه بدون دریافت امتیازی متقابل از مسکو، نه‌تنها به اوکراین کمکی نمی‌کند، بلکه اعتبار دیپلماسی آمریکا را نیز زیر سؤال می‌برد.

به گزارش آکسیوس، اعلام این توافق پس از تماس تلفنی ترامپ و پوتین، کی‌یف و شماری از دولت‌های اروپایی را غافلگیر کرد. این تصمیم در حالی اعلام شد که فرستادگان ترامپ، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، در فلوریدا با نمایندگان اوکراین و مقام‌های اروپایی درباره راه‌های پایان دادن به جنگ گفت‌و‌گو می‌کردند.

زلنسکی گفت پیش از این دیدار‌ها با ویتکاف درباره ضرورت دستیابی به پیشرفت دیپلماتیک پیش از زمستان و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا صحبت کرده بود، اما هیچ‌کس درباره توافق احتمالی برای صادرات گازوئیل روسیه به او اطلاع نداده بود. به گفته وی، مذاکره‌کنندگان اوکراینی تنها حدود یک ساعت پیش از اعلام موضع ترامپ، از احتمال انتشار بیانیه‌ای درباره تحریم‌های روسیه مطلع شدند.

رئیس‌جمهور اوکراین گفت اگر کاهش تحریم‌های انرژی روسیه بخشی از توافقی برای توقف حملات به تأسیسات انرژی دو کشور در زمستان بود، از آن حمایت می‌کرد؛ اما در شرایط کنونی، این اقدام را امتیازی یک‌جانبه به مسکو دانست.

زلنسکی این تصمیم را با نشست ترامپ و پوتین در آلاسکا مقایسه کرد و آن را «نسخه دوم آلاسکا» خواند. با این حال، تأکید کرد که اوکراین همچنان برای پایان دادن به جنگ به میانجی‌گری آمریکا نیاز دارد.

وی همچنین خواستار روشن شدن ارتباط احتمالی توافق گازوئیل با سفر برنامه‌ریزی‌شده فرستادگان ترامپ به روسیه شد، هرچند اذعان کرد که از انگیزه واقعی رئیس‌جمهور آمریکا اطلاعی ندارد.

منبع: اکسیوس

برچسب ها: دونالد ترامپ ، گازوئیل ، زلنسکی
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