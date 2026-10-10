باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - خورشید دارای یک میدان مغناطیسی عظیم با خطوطی است که همراه با باد خورشیدی به سمت بیرون امتداد می‌یابند جریانی از ذرات داغ و باردار که دائماً در فضا جریان دارند. این خطوط گاهی اوقات پیچ و تاب می‌خورند و خم می‌شوند و «پیچ و خم‌های مغناطیسی» را تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۲۲، «مدارگرد خورشیدی» آژانس فضایی اروپا این پیچ و خم‌ها را به شکل S مشخص خود مشاهده کرد پدیده‌ای که دانشمندان پیش‌بینی کرده بودند، اما هرگز به طور مستقیم شاهد آن نبوده‌اند.

آنها چگونه تشکیل می‌شوند؟

فضاپیمای «مدارگرد خورشیدی» از میان یکی از این پیچ و خم‌ها در نقطه‌ای تقریباً در نیمه راه بین زمین و خورشید پرواز کرد و از پلاسمایی که آنها را تشکیل می‌دهد نمونه‌برداری کرد. دانشمندان مخلوطی از ذرات اکسیژن و کربن باردار را کشف کردند که فقط در حلقه‌های مغناطیسی داغ روی سطح خورشید تشکیل می‌شود. یافته‌ها نشان داد که این چرخش‌های مغناطیسی از طریق دو فرآیند که در مراحل متوالی چرخه عمرشان رخ می‌دهند، تشکیل می‌شوند، نه یک فرآیند واحد که قبلاً تصور می‌شد. در مرحله اول - در طول تشکیل در نزدیکی خورشید - فرآیندی به نام اتصال مجدد تبادلی رخ می‌دهد، که در آن مناطق مغناطیسی باز روی سطح خورشید با مناطق بسته تعامل می‌کنند.

این تعامل، پلاسمای به دام افتاده در حلقه‌های مغناطیسی بسته را آزاد می‌کند و آن را به فضا پرتاب می‌کند در حالی که امضا‌های خاصی را که توسط مدارگرد خورشیدی شناسایی شده است، حمل می‌کند. در مرحله دوم، پس از اینکه چرخش‌های مغناطیسی تیز از خورشید خارج شده و در فضا پخش می‌شوند، امواج و تلاطم بر حرکت آنها غلبه می‌کنند.

بنابراین، این دو نظریه آنطور که قبلاً تصور می‌شد با هم رقابت نمی‌کنند. در عوض، آنها در دو مرحله متوالی به طور همزمان عمل می‌کنند: مرحله اول در طول تشکیل در نزدیکی خورشید و مرحله دوم در طول انتشار در فضا. چرا این موضوع مهم است؟ این کشف توضیح می‌دهد که چگونه خورشید جو خود را گرم می‌کند و ذرات باد خورشیدی را شتاب می‌دهد و وسیله‌ای برای رمزگشایی تاریخچه پلاسمای خورشیدی از دوردست فراهم می‌کند. علاوه بر این، درک دینامیک باد خورشیدی برای محافظت از زمین و زیرساخت‌های ما در برابر طوفان‌های خورشیدی خطرناک ضروری است.

منبع: EurekAlert