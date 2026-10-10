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از اسب‌های وحشی تا چشمه گل‌رامیان؛ شگفتی‌های طبیعت گلستان + فیلم

استان گلستان در فصل بهار با دشت‌های سرسبز، اسب‌های وحشی، کوهستان‌های پوشیده از ابر و چشمه طبیعی گل‌رامیان، تصویری چشم‌نواز از تنوع و زیبایی طبیعت شمال ایران به نمایش می‌گذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دشت‌های وسیع گلستان با مزارع سرسبز و باغ‌های شکوفه‌باران‌شده جان تازه‌ای می‌گیرند. در این میان، اسب‌های وحشی در علفزارها و ارتفاعات کوهستانی جولان می‌دهند و ابرها با عبور از فراز تپه‌ها و روستاها، چشم‌اندازهایی تماشایی خلق می‌کنند؛ طبیعتی زنده که در آن کشاورزی، حیات دام‌ها و زیبایی‌های کوهستان در کنار یکدیگر جریان دارند.

در ادامه این سفر، چشمه طبیعی گل‌رامیان با آب زلال و رنگ متغیرش، یکی از جلوه‌های شاخص طبیعت گلستان است. این چشمه که در میان طبیعت سرسبز منطقه قرار گرفته، با ویژگی‌های طبیعی و چشم‌انداز منحصربه‌فرد خود، مقصدی دیدنی برای علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی به شمار می‌رود.

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