باشگاه خبرنگاران جوان - دشت‌های وسیع گلستان با مزارع سرسبز و باغ‌های شکوفه‌باران‌شده جان تازه‌ای می‌گیرند. در این میان، اسب‌های وحشی در علفزارها و ارتفاعات کوهستانی جولان می‌دهند و ابرها با عبور از فراز تپه‌ها و روستاها، چشم‌اندازهایی تماشایی خلق می‌کنند؛ طبیعتی زنده که در آن کشاورزی، حیات دام‌ها و زیبایی‌های کوهستان در کنار یکدیگر جریان دارند.

در ادامه این سفر، چشمه طبیعی گل‌رامیان با آب زلال و رنگ متغیرش، یکی از جلوه‌های شاخص طبیعت گلستان است. این چشمه که در میان طبیعت سرسبز منطقه قرار گرفته، با ویژگی‌های طبیعی و چشم‌انداز منحصربه‌فرد خود، مقصدی دیدنی برای علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی به شمار می‌رود.