برای نخستین بار، هوش مصنوعی به دنبال آن است تا بیماری‌های پوستی را بر اساس عکس درمان کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سیستم هوش مصنوعی «Nolla Derm» (نولا درم) که در یوتا مستقر است، مجوز تجویز درمان آکنه برای بیماران بزرگسال را صرفاً بر اساس عکس و بدون دخالت مستقیم پزشک دریافت کرده است.

نهاد‌های نظارتی، این اقدام شرکت «Nolla Health» (مستقر در نیویورک) را به عنوان یک کارآزمایی کنترل‌شده‌ی پزشکیِ مبتنی بر هوش مصنوعی تلقی می‌کنند.

این فرآیند روال مشخصی را طی می‌کند: کاربر ابتدا پرسشنامه‌ای را تکمیل کرده و عکسی از چهره خود در اپلیکیشن ثبت می‌کند؛ سپس الگوریتم، پاسخ‌ها و تصاویر پوست را تحلیل می‌نماید. این سیستم درمانی را از میان فهرستی کوتاه از دارو‌ها و رژیم‌های موضعی که پیش‌تر به تأیید پزشکان رسیده‌اند، انتخاب می‌کند. اگر وضعیت بیمار در چارچوب این پارامتر‌ها نباشد، سیستم بیمار را به یک متخصص ارجاع می‌دهد.

اعطای استقلال عمل به این سیستم، مرحله‌به‌مرحله انجام خواهد شد. برای ۱۰۰ بیمار نخست، پزشک پیش از صدور نهایی، نسخه‌ها را بررسی می‌کند. برای ۵۰۰ بیمار بعدی، هوش مصنوعی به‌طور مستقل نسخه صادر می‌کند، هرچند پزشک گزارش‌های پزشکی را به‌صورت روزانه بازبینی خواهد کرد. در مراحل بعد، متخصصان به فرآیند بررسی انتخابی و هفتگی روی خواهند آورد.

بر اساس داده‌های شرکت نولا، توصیه‌های این سیستم در ۹۶ درصد موارد با نظر متخصصان مطابقت داشته است. با این حال، این آمار توسط خود شرکت ارائه شده و تاکنون هیچ‌گونه راستی‌آزمایی مستقلی در این خصوص صورت نگرفته است.

این اپلیکیشن در حال حاضر تنها برای ساکنان ۱۸ سال به بالای ایالت یوتا در دسترس است. روند درمان به‌صورت ماهانه ارزیابی می‌شود و بیماران در صورت نیاز می‌توانند با پزشک مشورت کنند.

منبع: Naukatv.ru

برچسب ها: هوش مصنوعی ، بیماری پوستی ، درمان
خبرهای مرتبط
بیماری پروانه‌ای از چه زمانی خودش را نشان می‌دهد؟
تحول انقلابی توسط هوش مصنوعی در درمان افسردگی
هوش مصنوعی چگونه می‌تواند به حوزه پزشکی کمک کند؟
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
-
ناشناس
۱۱:۲۱ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
برای ایران واجبه
۰
۰
پاسخ دادن
انتشار سری دوم اصلاحات دفترچه‌های انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵
آخرین اخبار
انتشار سری دوم اصلاحات دفترچه‌های انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵
بیست وسومین کنفرانس بین المللی رمز ایران در دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌شود
۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تحت غربالگری و مراقبت تخصصی قرار گرفتند
هشدار یک معادله ساده درباره خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل
پیامد‌های ویرانگر «ال‌نینو» تا سال ۲۰۲۷
انتخاب رشته ۴۳۰ هزار متقاضی در کنکور سراسری ۱۴۰۵
فعالیت ۱۴۸ مرکز سراج/مشاوره‌های مجازی راهکاری برای گسترش دسترسی به خدمات سلامت روان
مصرف آجیل چه تأثیری بر رژیم غذایی و بدن دارد
اقدام شرکت Anthropic برای محافظت از «کلود» (Claude) در برابر سوءرفتار انسان‌ها
ثبت سفارش یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار تجهیزات پزشکی در سال جاری
دانشگاه کپنهاگ: زمین و مریخ با هم شکل گرفتند، اما مسیر‌های متفاوتی را طی کردند
کشف عامل کلیدی در بروز سرطان پروستات تهاجمی
هیچ مدرکی مبنی بر استعمال دخانیات در مدارس سمپاد به دست نیامده است
درمان برخی بیماری‌های پوستی با هوش مصنوعی برای اولین بار
فضاپیمای «مدارگرد خورشیدی» معمای پدیده باد خورشیدی را حل کرد
یک اختلال شایع که خطر ابتلا به زوال عقل را سه برابر کند
توسعه هنرستان‌ها بدون زیرساخت ممکن نیست
آیا کلسیم به تنهایی برای استخوان مفید است؟ + فیلم
مهلت انتخاب رشته کنکوری‌های دانشگاه آزاد تمدید شد
فعلا برنامه‌ای برای اعزام دانشجویان به حج نداریم