باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سیستم هوش مصنوعی «Nolla Derm» (نولا درم) که در یوتا مستقر است، مجوز تجویز درمان آکنه برای بیماران بزرگسال را صرفاً بر اساس عکس و بدون دخالت مستقیم پزشک دریافت کرده است.

نهاد‌های نظارتی، این اقدام شرکت «Nolla Health» (مستقر در نیویورک) را به عنوان یک کارآزمایی کنترل‌شده‌ی پزشکیِ مبتنی بر هوش مصنوعی تلقی می‌کنند.

این فرآیند روال مشخصی را طی می‌کند: کاربر ابتدا پرسشنامه‌ای را تکمیل کرده و عکسی از چهره خود در اپلیکیشن ثبت می‌کند؛ سپس الگوریتم، پاسخ‌ها و تصاویر پوست را تحلیل می‌نماید. این سیستم درمانی را از میان فهرستی کوتاه از دارو‌ها و رژیم‌های موضعی که پیش‌تر به تأیید پزشکان رسیده‌اند، انتخاب می‌کند. اگر وضعیت بیمار در چارچوب این پارامتر‌ها نباشد، سیستم بیمار را به یک متخصص ارجاع می‌دهد.

اعطای استقلال عمل به این سیستم، مرحله‌به‌مرحله انجام خواهد شد. برای ۱۰۰ بیمار نخست، پزشک پیش از صدور نهایی، نسخه‌ها را بررسی می‌کند. برای ۵۰۰ بیمار بعدی، هوش مصنوعی به‌طور مستقل نسخه صادر می‌کند، هرچند پزشک گزارش‌های پزشکی را به‌صورت روزانه بازبینی خواهد کرد. در مراحل بعد، متخصصان به فرآیند بررسی انتخابی و هفتگی روی خواهند آورد.

بر اساس داده‌های شرکت نولا، توصیه‌های این سیستم در ۹۶ درصد موارد با نظر متخصصان مطابقت داشته است. با این حال، این آمار توسط خود شرکت ارائه شده و تاکنون هیچ‌گونه راستی‌آزمایی مستقلی در این خصوص صورت نگرفته است.

این اپلیکیشن در حال حاضر تنها برای ساکنان ۱۸ سال به بالای ایالت یوتا در دسترس است. روند درمان به‌صورت ماهانه ارزیابی می‌شود و بیماران در صورت نیاز می‌توانند با پزشک مشورت کنند.

منبع: Naukatv.ru