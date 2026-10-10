شهردار تهران، از ورود اولین بسته اتوبوس‌های برقی ۲۶ متری به ناوگان حمل‌ونقل شهری خبر داد و تأکید کرد که این اقدام، گامی کلیدی در جهت نوسازی ناوگان و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - علیرضا زاکانی، شهردار تهران در اظهاراتی پیرامون برنامه‌های نوسازی شهری، اعلام کرد که هم‌زمان با ورود این اتوبوس‌ها، شارژرهای قابل‌حمل (Portable) نیز جهت تسهیل عملیاتی شدن آن‌ها وارد کشور شده است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیرهای پرترددی نظیر خط ۱ بی‌آرتی، تصریح کرد: «با توجه به کشش جمعیتی بالای این محورها، ما به دنبال استفاده از ظرفیت‌های جدید هستیم؛ از جمله به‌کارگیری اتوبوس‌های سه‌کابینه تحت عنوان “متروباس” برای پاسخگویی به نیاز مبرم مسافران در مسیرهایی که تقاضای بسیار بالایی دارند.»

 شهردار تهران همچنین با اشاره به روند تأمین تجهیزات، افزود: «دیروز نخستین دسته از این اتوبوس‌ها وارد کشور شد و بسته دوم نیز در حال بارگیری است. هدف ما این است که این تجهیزات با سرعت به شبکه حمل‌ونقل اضافه شوند تا علاوه بر تغییر چهره شهری، سطح خدمات‌رسانی به مردم نیز به‌طور محسوس افزایش یابد.» 

 وی در پایان با اشاره به پایداری روند توسعه زیرساخت‌ها، تأکید کرد که با وجود تمامی چالش‌ها، مسیرهای خدمت‌رسانی و اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی به‌طور مستمر باز خواهد بود.

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برچسب ها: شهرداری تهران ، اتوبوس
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