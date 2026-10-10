رهبر حزب مخالف دموکرات‌های اسرائیل، ترور آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر شهید ایران، در آغاز تجاوز آمریکا و اسرائیل را اشتباه دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یائیر گولان، رهبر حزب مخالف دموکرات‌های اسرائیل، اعتراف کرد که ترور آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر پیشین (شهید) ایران، در آغاز تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه، «اشتباه» بوده است.

به گزارش روز جمعه روزنامه «تایمز آو اسرائیل»، گولان در مصاحبه‌ای در جریان یک رویداد در شهر ریشون لتسیون، در جنوب تل‌آویو، گفت: «به نظر من، بدون هیچ تردیدی، حذف رهبر ایران اشتباه بود.»

او افزود: «ترور او در خدمت منافع اسرائیل قرار نمی‌گیرد.» 

گولان همچنین از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به دلیل پیگیری هدف «غیرواقع‌بینانه» سرنگونی حکومت ایران انتقاد کرد و گفت این هدف محقق نشدنی است.

آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه تجاوز علیه ایران را آغاز کردند؛ جنگی که در پی آن، تهران با حملات موشکی و پهپادی به اهدافی در منطقه پاسخ داد و عملاً تنگه هرمز را بست.

این جنگ تنش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه را افزایش داده و با توقف عملی تردد تجاری نفتکش‌ها از تنگه هرمز، موجب افزایش قیمت جهانی انرژی شده است.

واشنگتن و تهران در ماه ژوئن، پس از تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان و قطر، توافقی چارچوبی را با هدف توقف درگیری‌ها و فراهم کردن زمینه مذاکرات امضا کردند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: یائیر گولان ، رهبر شهید انقلاب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۰ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
ایکاش ایران نتانیاهو وترامپ رو ترور می‌کرد!!
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۱ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
با یاری خداوند این کار اشتباه(ترور رهبر شهید)دامان یهودی های صهیونیستی را خواهد گرفت و از هر زمانی به نابودی نزدیک خواهند شد.نابودی اسرائیل غاصب توسط جمهوری اسلامی ایران بزرگ 🙏🤛🤛🤛👊
۵
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
باید اسرائیل را با شیش بمب اتمی از روی زمین محو کرد و نسل صهیونیستی را منقرض کرد
۹
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