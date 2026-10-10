باشگاه خبرنگاران جوان - نفتالی بنت، آویگدور لیبرمن، یائیر لاپید، گادی آیزنکوت و یائیر گولان برای هماهنگی در انتخابات و جلوگیری از تضعیف یکدیگر به توافق رسیده‌اند؛ ائتلافی که هدف مشترک اعضای آن، پایان دادن به دولت نتانیاهو است. با این حال، چهره‌های این جریان در موضوع فلسطین مواضع یکسانی ندارند و برخی از آن‌ها سابقه مخالفت با تشکیل کشور مستقل فلسطینی و حمایت از سیاست‌های امنیتی سخت‌گیرانه را دارند.

از همین رو، کنار رفتن نتانیاهو به‌تنهایی تضمینی برای تغییر سیاست رژیم اسرائیل در قبال غزه و کرانه باختری یا توقف شهرک‌سازی نیست. پرسش اصلی این است که آیا دولت احتمالی آینده، فراتر از اختلافات سیاسی و داخلی با نتانیاهو، در موضوع اشغال سرزمین‌های فلسطینی، محاصره غزه و حق تشکیل کشور مستقل فلسطین نیز رویکرد متفاوتی در پیش خواهد گرفت یا نه.