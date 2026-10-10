باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - هوتن انصاری، معاون نظارت بر عملیات مدیریت طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با اشاره به تأثیر سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی بنزین بر الگوی مصرف سوخت اظهار کرد: در یک ماه و نیم اخیر، مصرف CNG در کشور حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است و تمایل به استفاده از این سوخت، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل عمومی و خودروهای فعال در سکوهای اینترنتی، بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه اختلاف قیمت بنزین و CNG یکی از عوامل مؤثر بر میزان استقبال مردم از این سوخت است، افزود: تا زمانی که بنزین در سبد مصرفی خانوار از قیمت پایین‌تری برخوردار باشد، تمایل به استفاده از CNG با محدودیت‌هایی مواجه خواهد بود؛ با این حال، سیاست‌های اخیر در حوزه سوخت زمینه افزایش استقبال از این سوخت را فراهم کرده است.

ظرفیت عرضه CNG بیش از دو برابر مصرف فعلی است

انصاری با اشاره به زیرساخت‌های موجود برای عرضه CNG در کشور گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۳۶۳ جایگاه CNG در سطح کشور فعال است و ظرفیت عرضه این سوخت بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: با وجود رشد ۱۲ درصدی مصرف، میزان مصرف روزانه CNG در کشور به حدود ۱۷ میلیون مترمکعب رسیده است؛ این در حالی است که در سال‌های گذشته نیز مصرف روزانه این سوخت به حدود ۲۱ تا ۲۲ میلیون مترمکعب رسیده بود.

معاون نظارت بر عملیات مدیریت طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر اینکه در حال حاضر از نظر ظرفیت عرضه، محدودیت اساسی در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: اگرچه تعداد جایگاه‌های CNG از جایگاه‌های عرضه بنزین کمتر است، پراکندگی جغرافیایی این جایگاه‌ها در سطح قابل قبولی قرار دارد و به‌ویژه خودروهای فعال در حوزه حمل‌ونقل و مشاغلی که به تردد مستمر نیاز دارند، می‌توانند از این زیرساخت استفاده کنند.

اولویت تبدیل خودروها با تاکسی‌های اینترنتی است

انصاری درباره طرح تبدیل خودروها به دوگانه‌سوز نیز گفت: در حال حاضر، با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده با سکوهای اینترنتی، اولویت تبدیل خودروها به تجهیزات CNG با تاکسی‌های اینترنتی و خودروهای فعال در حمل‌ونقل عمومی است.

وی افزود: در یک ماه و نیم گذشته، حدود ۱۴ درصد افزایش در روند تبدیل خودروها به تجهیزات CNG ثبت شده است. این طرح در شهرهای مختلف کشور در حال اجراست و با تأمین منابع مالی و تجهیز کارگاه‌ها، امکان تبدیل تعداد بیشتری از خودروها فراهم خواهد شد.

معاون نظارت بر عملیات مدیریت طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به محدودیت‌های موجود در تأمین نقدینگی برای اجرای این طرح اظهار امیدواری کرد که با تداوم تأمین منابع مالی، سرعت تبدیل خودروها افزایش یابد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح تا پایان سال ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: در صورت تداوم تأمین نقدینگی، تلاش می‌کنیم برنامه تبدیل خودروهای تاکسی اینترنتی و خودروهای شخصی فعال در حوزه جابه‌جایی مسافر را با سرعت بیشتری پیش ببریم. همچنین خودروهای شخصی واجد شرایط، با توجه به سال ساخت، می‌توانند برای تبدیل به دوگانه‌سوز اقدام کنند.

صرفه‌جویی روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین با توسعه مصرف CNG

انصاری در ادامه با اشاره به نزدیک شدن به فصل سرد سال و اهمیت مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: سهم CNG از سبد مصرف گاز کشور حدود ۲ درصد است و افزایش مصرف این سوخت، در مقایسه با ظرفیت کلی مصرف گاز، سهم محدودی را به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در بخش‌های دیگر، می‌توان زمینه افزایش استفاده از CNG را فراهم کرد.

وی تأکید کرد: اگر بتوانیم مصرف روزانه CNG را از حدود ۱۷ میلیون مترمکعب فعلی به ۳۰ میلیون مترمکعب برسانیم، امکان صرفه‌جویی روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین فراهم خواهد شد؛ رقمی که می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر مدیریت مصرف بنزین و کاهش فشار بر تأمین این فرآورده نفتی داشته باشد.

انصاری خاطرنشان کرد: توسعه استفاده از CNG در کنار تبدیل خودروهای واجد شرایط و افزایش دسترسی به این سوخت، می‌تواند به بهبود مدیریت سبد سوخت کشور کمک کند.