رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از پیگیری موانع تجاری مرزهای خراسان جنوبی با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، امروز در دیدار با آیت‌الله عبادی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی، با تأکید بر ضرورت تقویت امنیت پایدار و توجه به مطالبات مرزنشینان، گفت: مرزها ظرفیت ارزشمندی برای توسعه اقتصادی هستند که در صورت غفلت از آن‌ها، ممکن است به تهدید تبدیل شوند.

وی با اشاره به سفر هیئت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی اظهار کرد: در جریان این سفر، مسائل دفاعی و امنیتی، کاستی‌ها و اولویت‌های استان بررسی شد و نمایندگان مردم نیز دغدغه‌ها و مطالبات شهروندان را مطرح کردند.

عزیزی افزود: بازدیدهای میدانی و گفت‌وگو با مسئولان و نمایندگان استان، فرصت مناسبی برای بررسی مسائل موجود و شناسایی نیازهایی بود که باید در شرایط حساس کنونی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه امنیت پایدار بدون مشارکت مردم محقق نمی‌شود، تصریح کرد: سرمایه اصلی تولید قدرت، اقتدار و امنیت، مردم هستند و بدون حضور و همراهی آنان، دکترین امنیت پایدار مردمی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی ادامه داد: باید ارتباط میان مردم، مسئولان و ائمه جمعه و جماعات روزبه‌روز تقویت شود تا با افزایش همدلی و تعامل، زمینه رشد، شکوفایی و تقویت امنیت در استان فراهم شود.

عزیزی با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی و اجتماعی خراسان جنوبی، از نقش نماینده ولی‌فقیه، استاندار، مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس در پیگیری امور استان قدردانی کرد و گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد تدابیر و اقدامات مناسبی در حوزه امنیت استان صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: اگرچه نمی‌توان درباره مسائل امنیتی به‌صورت مطلق از نبود هرگونه تهدید سخن گفت، اما ارزیابی‌های انجام‌شده بیانگر فراهم‌شدن تدابیر لازم و اجرای اقدامات مؤثر در این حوزه است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه، فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی مرز را از موضوعات مهم مورد مطالبه مسئولان و نمایندگان استان دانست و اظهار کرد: اگر مسائل معیشتی مرزنشینان، فعالیت بازارچه‌های مرزی و موانع تجاری به‌درستی مورد توجه قرار گیرد، مرز می‌تواند به فرصتی برای توسعه و رونق اقتصادی تبدیل شود.

عزیزی با اشاره به موانع موجود در مبادلات مرزی افزود: به نظر می‌رسد بخش مهمی از مشکلات در تعامل با طرف مقابل در آن سوی مرز وجود دارد و لازم است وزارت امور خارجه برای رفع این موانع نقش فعال‌تری ایفا کند.

وی از پیگیری اعزام هیئتی از کمیسیون به افغانستان خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی شده است هیئتی در اسرع وقت برای گفت‌وگو با مسئولان افغانستان درباره مسائل و مشکلات مرزی اعزام شود تا موضوعات موجود از مسیر تعامل و مذاکره پیگیری شود.

عزیزی با تأکید بر اهمیت حمایت از مرزنشینان خاطرنشان کرد: اگر نیازهای اقتصادی و معیشتی مردم مناطق مرزی برطرف شود، همین مردم به مرزداران و مرزبانان کشور تبدیل می‌شوند و نقش مؤثرتری در حفظ امنیت مرزها ایفا خواهند کرد.

وی همچنین بر ضرورت حمایت از نیروهای مسلح، مجموعه‌های انتظامی و دستگاه‌های امنیت‌ساز تأکید کرد و گفت: هماهنگی و هم‌افزایی میان مردم و مجموعه‌های مسئول امنیت، زمینه دستیابی به امنیت پایدار را فراهم می‌کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی برای جمع‌بندی مسائل مطرح‌شده در تهران اظهار کرد: موضوعات و مطالبات استان در چارچوب سازوکارهای پیش‌بینی‌شده پیگیری خواهد شد و نتایج اقدامات انجام‌شده نیز از سوی مسئولان استان اطلاع‌رسانی می‌شود.