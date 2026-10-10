آسمان مازندران از بعدازظهر امروز شنبه با رگبار و رعد و برق شدید پیش بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدی کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان امروز شنبه ابری، اما ازبعد ازظهر و شب رگبار و رعد وبرق شدید موقتی و در برخی از مناطق استان تگرگ را به همراه خواهد داشت.

او با اشاره به اینکه آسمان استان فردا یکشنبه ابری و با رگبار باران و دمای هوا خنک پیش بینی می‌شود، افزود: از بعد ازظهر بتدریج با کاهش ناپایداری‌ها همراه خواهد بود.

حمیدی گفت: آسمان استان از دوشنبه تا جمعه صاف تا نیمه ابری با افزایش دما پیش بینی می‌شود و درساعات بعدازظهر ارتفاعات استان با رشد ابر، وزش باد و احتمال رگبار و رعد برق پراکنده همراه خواهد بود.

او افزود: دریا از بعدازظهر امروز مواج می‌شود؛ و شرایط برای فعالیت‌هایی دریایی مناسب نیست.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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