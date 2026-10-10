باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که تصمیم دونالد ترامپ برای لغو محدودیت‌های صادرات گازوئیل روسیه، پس از اختلاف واشنگتن و کی‌یف بر سر حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه اتخاذ شد؛ موضوعی که به گفته این مقام، تنش تازه‌ای در روابط دو کشور ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش، دولت ترامپ از ولودیمیر زلنسکی خواسته بود حملات به پالایشگاه‌های روسیه را متوقف کند، اما اوکراین با این درخواست موافقت نکرد. مقام آمریکایی مدعی شد این حملات علاوه بر آسیب زدن به روسیه، بر قیمت سوخت در آمریکا نیز تأثیر می‌گذارد.

زلنسکی در واکنش به توافق ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره صادرات گازوئیل روسیه، آن را ناعادلانه توصیف کرد و گفت از این تصمیم غافلگیر شده است. به گزارش آکسیوس، او پیش‌تر اعلام کرده بود در صورت توقف حملات روسیه به نیروگاه‌های برق اوکراین، آماده توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه است.

در مذاکرات هشت‌ساعته روز جمعه در میامی، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ، هیئت اوکراینی را از احتمال توافق انرژی با مسکو مطلع کردند. یک مقام اوکراینی مدعی شد نمایندگان آمریکا احتمال قطع دسترسی کی‌یف به کمک اطلاعاتی واشنگتن را مطرح کرده‌اند؛ ادعایی که مقام آمریکایی آن را رد کرد.

این اختلاف در حالی بروز کرد که مذاکرات میامی بر تضمین‌های امنیتی برای اوکراین، راه‌حل‌های سرزمینی، بازسازی پس از جنگ و روابط آینده این کشور با اتحادیه اروپا و ناتو متمرکز بود.

به گفته مقام آمریکایی، واشنگتن امیدوار است توافق‌های انرژی با روسیه به کاهش قیمت‌ها و ترغیب مسکو به امتیازدهی در مذاکرات صلح کمک کند. با این حال، یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی کرملین، اعلام کرد پوتین در تماس تلفنی با ترامپ با ازسرگیری فوری مذاکرات صلح موافقت نکرده است.

منبع: اکسیوس